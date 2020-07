CORONAVIRUS: D’AMATO, “SONO GIA’ 21 I PASSEGGERI POSITIVI IN VOLO SPECIALE DA DACCA (BANGLADESH), UNA BOMBA VIRALE CHE ABBIAMO DISINNESCATO, NO CONDIZIONI DI SICUREZZA, BENE SOSPENSIONE VOLI E VALUTARE ATTENTAMENTE MISURE DA ADOTTARE”.

IMPONENTE MACCHINA DEI CONTROLLI PER EVITARE DIFFUSIONE DEL VIRUS, RICHIESTA COLLABORAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL BANGLADESH

“Non sono ancora terminate le operazioni di laboratorio dei test, ma sono già saliti a 21 i passeggeri del volo speciale autorizzato dall’ENAC diretto da Dacca (Bangladesh) atterrato ieri nel pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino risultati positivi al tampone. Una vera e propria ‘bomba’ virale che abbiamo disinnescato con tempestività attraverso l’ordinanza del Presidente Zingaretti”.

“A seguito dell’ordinanza regionale tutti i passeggeri del volo infatti sono stati sottoposti al test sierologico, al test molecolare e all’isolamento. E’ la conferma che non ci sono le condizioni di sicurezza da quella provenienza e bene la sospensione dei voli, ma bisogna valutare attentamente le misure da adottare. Se non avessimo messo in piedi una imponente macchina dei controlli questi passeggeri molto probabilmente sarebbero stati a loro volta un vettore di trasmissione del virus presso le loro comunità a cui abbiamo chiesto la massima collaborazione, innanzitutto nel loro interesse, per mettersi a disposizione delle autorità sanitarie al fine di eseguire i test per coloro che nell’ultimo mese sono rientrati dal loro Paese di origine o hanno avuto contatti diretti con persone rientrate”.

“Si è tenuto proprio stamani un incontro della Asl Roma 2 con alcuni rappresentanti delle comunità del Bangladesh a Roma che hanno dato la massima disponibilità. Ho avvisato il Prefetto di Roma per chiedere una collaborazione affinché vi sia il rispetto delle prescrizioni di isolamento”.

Lo dichiara il Responsabile dell’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

