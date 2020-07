Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi lunedì 6 luglio 2020 con la programmazione completa di oggi

Rai 1

ore 20:30 Techetechetè

ore 21:25 Il Giovane Montalbano 1×06 Finale di stagione (replica)

ore 23:45 Sette Storie – Info

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Made in Sud

ore 23:30 Striminzitic Show

Rai 3

ore 20:25 Geo

ore 21:20 Black Butterfly

ore 23:40 Report Cult

Canale 5

ore 20:35 Paperissima Sprint (show)

ore 21:25 Interstellar Baaria

ore 00:50 Tg5

Italia 1

ore 19:00 Dr. House 3

ore 20:40 CSI 8×02

ore 21:30 Le Iene Presentano – Speciale Chico Forti

Replica

ore 1:20 American Dad 15×24-25 1a Tv

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia

ore 21:25 Quarta Repubblica

ore 00:45 Donnavventura

La7

ore 20:30 In Onda – Talk

ore 21:15 Eden – Un pianeta da salvare

ore 00:15 TgLa7

Tv8 (ch. 121 Sky)

ore 20:30 4 Ristoranti

ore 21:30 Gangs of London 1a Tv 1×01

ore 23:15 Lo Hobbit – La desolazione di Smaug

Nove (ch. 149 Sky)

ore 20:30 Little Big Italy

ore 21:30 Ghost

ore 00:00 Diana – Tutta la verità

Serie e Film in Tv Lunedì 6 luglio

Le Serie Tv in Chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:10 Daredevil 1×07-08 1a Tv Free + Marvel’s Jessica Jones 1×10 1a Tv Free

(ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:10 1×07-08 1a Tv Free 1×10 1a Tv Free TopCrime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 CSI New York 7×05-06

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 7×05-06 Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Spartacus – La vendetta 3×07-08

Le Serie Tv Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Gangs of London 1×01 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×01 1a Tv Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 The Walking Dead 10×12-13 1a Tv doppiata

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 10×12-13 1a Tv doppiata FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Rizzoli & Isles 7×01-02

(ch. 116) ore 21:05 7×01-02 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Animal Kingdom 3×09-10

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 3×09-10 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Legacies 2×15 1a Tv

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 2×15 1a Tv Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 DC’s Legends of Tomorrow 5×07 1a Tv

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 10000 a.C.

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Batman

Rai 5 (ch. 23 dtt 13 TivùSat) ore 22:10 Matrimoni e altri disastri



Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Premiazione Nastri d’argento

ore 23:00 Le Confessioni

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Uno chef in corsia

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Venus

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 L’alba della libertà

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Non fidarti di nessuno

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Casotto

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Delitto a Cadenet



Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Superhero – Il più dotato tra i supereroi

I Film pay Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 18 Regali

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Tutti pazzi a Tel Aviv

Cinema Collection Fast and Furious (ch. 303) ore 21:15 The Fast and Furious: Tokyo Drift

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Il Grinch

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Salt

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Killer anonymous

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Romeo + Giulietta

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Grey Gardens – Dive per sempre

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Una famiglia al tappeto

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Jupiter il destino dell’universo

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 A Star is Born

Premium Cinema 2(ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Made in Italy