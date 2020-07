Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi martedì 7 luglio 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 Tg1

20:30 Techetechetè

21:25 Torno indietro e cambio vita

23:05 Codice – La vita è digitale

00:15 RaiNews24

00:45 Che tempo fa

00:50 Sottovoce

01:20 Italia: viaggio nella bellezza

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 90° Gol Flash

21:45 Squadra Speciale Cobra 11 – Allarme bomba

22:40 Striminzitic Show

23:45 90° Notte Gol

00:30 Un Caso di Coscienza 3 Senza pietà

02:10 Sorgente di vita

3 Rai 3

20:00 Blob

20:40 Geo – Vacanze Italiane

21:20 #cartabianca

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

00:40 Cultura presenta Save the Date

01:10 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:27 Speed

23:42 Jarhead 2: Field Of Fire

01:44 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:04 Media Shopping

02:23 La Dottoressa del Distretto Militare

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 House Party

01:05 Tg5

01:39 Meteo.It

01:40 Paperissima Sprint Estate

6 Italia 1

20:25 Addio e Buona Fortuna – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Cattivi Ragazzi – Chicago P.D.

22:05 Giro di Pattuglia – Chicago P.D.

22:50 Padri e Figli – Chicago P.D.

23:49 Tolleranza Zero – Law & Order: Special Victims Unit

00:45 Sport Mediaset – la Giornata

01:06 Specialità della Casa – Blood Drive

01:55 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Uozzap

23:55 Tg La7

00:05 La donna scimmia

01:50 L’aria che tira

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Lo Hobbit – La battaglia delle cinque

00:00 Venti20: i vent’anni del Duemila

01:00 Italia’s Got Talent – Best of

9 NOVE

20:20: Little Big Italy – Los Angeles

21:35: Jimmy Bobo – Bullet to the Head

00:50: Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 L’ Oscillazione Solista – The Big Bang Theory XI

20:42 La Triangolazione della Separazione – The Big Bang Theory XI

21:04 U-571

23:27 10.000 A.C.

01:32 I Diamanti Sono per Sempre – Forever

02:12 Espiazione – Forever

21 Rai 4

20:31 Criminal Minds VI ep.8

21:21 Aftershock

22:58 Wonderland pt.37

23:34 Escape Plan 2 – Ritorno all’Inferno

01:16 Le regole del delitto perfetto III ep.13

02:07 Le regole del delitto perfetto III ep.14

22 Iris

20:05 La Taglia – Walker Texas Ranger

21:00 Ucciderò Willie Kid

23:09 La Tortura della Freccia

00:55 State Of Play

23 Rai 5

20:29 Museo con vista

21:15 Lettere di uno sconosciuto

23:01 The Queens Of Pop

23:28 Crosby, Stills, Nash & le leggende di Laurel Canyon

01:18 Rai News Notte

01:20 Save the Date

01:46 This is art

24 Rai Movie

21:10 Novecento

02:40 Brimstone

25 Rai Premium

21:20 Né con te né senza di te

23:10 Mood – Bulli e pupe

23:45 Un passo dal cielo 5 – Le radici del male p.2

01:50 Apple Tree Yard – In un vicolo cieco p.2

26 Cielo

19:15 Affari al buio

20:15 Affari di famiglia

21:15 Tre uomini e una bara

23:15 Histoire d’O – Ritorno a Roissy

01:00 Nerone e Poppea

27 Paramount Network

20:10 La tata

21:10 L’alba della libertà

23:00 Uno sbirro tuttofare

01:00 End of Watch – Tolleranza zero

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:30 Attenti al lupo

20:00 Santo Rosario

20:30 Tg 2000

20:50 Tg Tg

21:15 Peppino e le modelle chella llà

22:50 Swing kids giovani ribelli

00:45 La compieta

01:05 Il Santo Rosario

01:30 L’Ora Solare

02:15 Siamo noi

29 LA7d

19:20 Hawthorne

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Drop Dead Diva

00:50 Startup Economy

01:50 La mala educaxxxion

30 La 5

21:10 Sapori e Dissapori – Battibecchi D’Amore

23:10 Cambio Casa, Cambio Vita!

01:00 Nuove Decisioni – una Mamma per Amica II

01:40 A Lezione Da Rory – una Mamma per Amica II

02:20 La prossima volta che farà del male a qualcuno, potresti essere tu

31 Real Time

20:25: Cortesie per gli ospiti – Daniela e Flavia vs. Valentina e Giulia

21:20: Primo appuntamento

22:40: Il salone delle meraviglie

23:40: Piedi al limite – Alligatori

00:35: Piedi al limite – Doppio dito

01:30: Piedi al limite – 12 dita

34 Cine34

21:10 Sono pazzo di Iris Blond

23:29 Stasera a casa di Alice

01:47 La più bella del reame

35 Focus

20:15 Indagini Ad Alta Quota Iv, 7 – Indagini Ad Alta Quota IV

21:15 L’ Inseguimento – Beautiful Serengeti

21:50 La Caccia – Beautiful Serengeti

22:15 Isole – Planet Earth II – Le Meraviglie della Natura

23:15 Megacostruzioni V, 1 – Megacostruzioni V

00:15 Megacostruzioni V, 7 – Megacostruzioni V

01:15 Il Jet Scomparso – Indagini Ad Alta Quota IV

02:02 Tgcom24

02:04 07/07/2020 – Meteo Focus

02:05 Le Prime Bocche di Fuoco – Ancient Discoveries II

38 Giallo

20:10: Law & Order: il verdetto – il portiere perfetto

21:10: Profiling – il prigioniero. 1a parte

22:20: Profiling – il prigioniero. 2a parte

23:30: Tandem – la testa del colpevole

00:30: Tandem – Giro di pista

01:30: Law & Order: il verdetto – Io e mio padre

02:25: Law & Order: il verdetto – il portiere perfetto

39 TOP Crime

19:15 Monk

21:09 Deception 1

22:49 C.S.I. New York

00:31 Law & Order: unità speciale

01:54 Motive

49 Spike TV

20:00 Supernatural

21:30 Spartacus

23:30 Into the Badlands

01:10 Supernatural

02:50 Police Interceptors

52 DMAX

20:35: Nudi e crudi – Tradito

21:25: Nudo e crudo – Gary

22:20: Mega Truck Show – Nuovi obiettivi

23:15: Gipponi senza frontiere – Speciale: due campioni Nascar!

00:10: Ce l’avevo quasi fatta – Provocazione

01:00: Ce l’avevo quasi fatta – Fuga

01:50: Subway Security

54 Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. La guerra di Libia con il Prof. Luigi Goglia

21:10 Italiani. Nobel Minds p. 3 Salvatore Luria – Renato Dulbecco

22:05 Genius Farnsworth vs Sarnoff

22:50 Apocalypse. La Prima Guerra Mondiale p.1

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente. La guerra di Libia con il Prof. Luigi Goglia

01:00 Storia dell’economia (p 6) Un mondo globale

02:00 Conflitti – Yalta. la Grande Illusione P. 2

55 Mediaset Extra

21:15 Mai Dire Gallery

00:35 La Sai L’Ultima

02:08 Tgcom24

02:10 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:25: Affari a quattro ruote – Austin-Healey Sprite

21:20: Affari a quattro ruote – Saab 9-3

22:15: L’impero delle macchine – Le barche più veloci

23:10: L’impero delle macchine – il potente tir

00:05: Ingegneria impossibile – la nave più grande del mondo

01:00: Ingegneria impossibile – il radiotelescopio

01:50: Iron Garage – Super Nova

66 Italia 2

20:05 Vittoria Definitiva – Dragon Ball: Le Grandi Battaglie

20:30 L’ Ultima Grande Impresa – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 Rotta Verso Marineford – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Scuola di Polizia 4: Cittadini In… Guardia

23:15 Superhero – il Più Dotato Fra i Supereroi

00:56 Il Paradiso Perduto – Shameless

01:40 Paolo e L’Oroscopo – Camera Cafè