SP8 Via del Mare – Code per incidente tra Acilia e Casal Bernocchi in direzione Roma.

La situazione sulla Via del Mare

Un incidente sulla SP8 Via del Mare, tra Acilia e Casal Bernocchi, ha causato code in direzione Roma.

Lo comunica Astral Infomobilità sul suo profilo Twitter.

Si raccomandano gli automobilisti di moderare la velocità e prestare attenzione.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

FOTO DI REPERTORIO