Roma, SP8 ViaDelMare – Code per incidente.

La situazione sulla Via del Mare

Sulla SP8 ViaDelMare, si stanno registrando code per incidente all’altezza di Via di Malafede, nei due sensi di marcia

Lo comunica Astral Infomobilità sul suo account Twitter.

Al momento non si conoscono le dinamiche del sinistro.

Si raccomanda di moderare la velocità e di guidare con prudenza, mentre gli operatori si apprestano a rimuovere il sinistro, assicurando una viabilità in sicurezza.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

