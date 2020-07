Evasione, furto aggravato, rapina aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tutto commesso in poco più di 6 ore e tra la provincia di Terni e la Capitale. E’ quasi un “record” di cui si è reso protagonista un romano di 36 anni, pregiudicato.

L’uomo si trovava agli arresti domiciliari in una Comunità di recupero di Amelia (TR), ma ieri ha deciso di tornare “sulla breccia”: ha rubato un’auto di servizio della struttura, a bordo della quale ha fatto rientro nella Capitale, ha rapinato un supermercato di via Acquaroni e poi, con i 500 euro presi dalla casse, è andato a rifornirsi di eroina e cocaina in via dell’Archeologia.

A porre fine alle sue scorribande ci hanno pensato i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca che lo hanno rintracciato proprio mentre si aggirava nella piazza di spaccio.

Nelle sue tasche i militari hanno rinvenuto 5 dosi di eroina e 4 dosi di cocaina, appena acquistate, oltre a 400 euro che è parte del provento della rapina al supermercato decurtato del prezzo di acquisto della droga.

Sempre in via dell’Archeologia, inoltre, i militari hanno rinvenuto l’auto rubata alla Comunità. Il 36enne è stato ammanettato e portato nel carcere di Regina Coeli, dove rimane in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

Foto di repertorio