I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato due persone e denunciato una terza, nel corso dei quotidiani controlli nel quartiere Tor Bella Monaca.

Cosa è successo

In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 20enne tunisino, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma per violazione della legge sugli stupefacenti, trovato in una nota piazza di spaccio in possesso di alcune dosi di hashish. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di rinvenire e sequestrare 3 involucri contenenti 250 g della stessa droga e 16.120 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Gli stessi Carabinieri hanno anche arrestato un 46enne del Senegal, senza occupazione e con precedenti, che è stato fermato per un controllo mentre si aggirava con fare sospetto in una piazza di spaccio in via dell’Archeologia. Nelle tasche dell’uomo, i Carabinieri hanno trovato 4 dosi di cocaina e 330 euro in contanti. Nel corso delle operazioni, il 46enne si è scagliato contro i Carabinieri al fine di evitare l’arresto, ma è stato bloccato e portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati, invece, hanno denunciato a piede libero una 31enne romana con l’accusa di detenzione abusiva di arma clandestina.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, la donna è stata trovata in possesso di una pistola “Smith & Wesson”, calibro 38, priva di cartucce e con matricola abrasa. I Carabinieri hanno sequestrato la pistola che sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti, dattiloscopici e balistici, al fine di accertarne la provenienza e il suo eventuale utilizzo in azioni delittuose.