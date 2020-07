Un importante incendio si è sviluppato nella prima serata di ieri, giovedì 2 luglio, quando in via Morosina all’altezza dei civici 46/48, ancora una volta, le fiamme hanno quasi raggiunto la linea ferroviaria Roma-Cassino, e il corso del fosso nella zona di via Vulcano via Lampedusa.

L’incendio

L’immediato intervento di due squadre della Protezione Civile di Ciampino, gruppo comunale “A. Aceti”, direttamente coordinate dall’Unità Operativa Comando dei poliziotti municipali, ha consentito in prima battuta e successivamente insieme ai Vigili del Fuoco di Marino, di circoscrivere, non senza difficoltà, le fiamme che hanno lambito le vicinissime abitazioni e provocato danni ad una struttura adibita a rimessa di attrezzi, scongiurando il danneggiamento delle abitazioni e garantendo l’incolumità dei numerosi residenti.

Il vasto incendio, che minacciava anche l’adiacente depuratore delle acque, è stato attaccato su più fronti, costantemente indicati da una “postazione vedetta” in grado di monitorare e indirizzare con precisione gli operatori, permettendo in poco meno di due ore di intensa e impegnativa attività il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le primissime attività d’indagine, svolte dal nostro Comando, parallelamente alle operazioni di coordinamento, hanno permesso l’acquisizione di elementi utili tali da permettere una puntuale ricostruzione della vicenda, considerando che l’origine della combustione sarebbe da riferirsi ai terreni adiacenti e presumibilmente al mancato controllo degli sfalci ai quali era stato appiccato il fuoco.