Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi giovedì 2 luglio 2020 con la programmazione completa di oggi

Rai 1

ore 20:35 I Soliti Ignoti

ore 21:25 Che Dio ci Aiuti 5×09-10 (replica)

ore 23:40 Passaggio a Nord Ovest

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 90° minuto Flash

ore 21:45 Hawaii Five-0 9×17 1a Tv

ore 22:35 NCIS New Orleans 5×05 1a Tv

ore 23:20 Striminzitc Show

ore 23:45 90° minuto

Rai 3

ore 20:25 Geo

ore 21:20 Ogni cosa è illuminata

ore 23:05 Premio Stega

Canale 5

ore 20:35 Paperissima Sprint (show)

ore 21:20 Temptation Island

ore 00:40 Tg5

Italia 1

ore 19:00 Dr. House 2×15-16

ore 20:45 CSI 8×02

ore 21:30 The Fast & the Furious: Tokyo Drift

ore 23:50 PZZ – Pride and Prejudice and Zombies

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 La casa stregata

ore 23:35 Beverly Hills Cop 3

La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Talk

ore 21:15 Chernobyl 1×05 1a Tv Free

Ultima puntata

ore 23:00 Atlantide – Speciale Chernobyl

Tv8 (Sky 121)

ore 20:30 Alessandro Borghese

ore 21:30 Vacanza d’amore

ore 23:05 La dura verità

Nove (Sky 149)

ore 20:30 Little Big Italy

ore 21:30 Stargate

ore 23:50 I segreti dell’Egitto (doc)

Serie Tv e Film in Tv Giovedì 2 luglio

Le Serie Tv in Chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Absentia 2×05-06 1a Tv Free

(ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 2×05-06 1a Tv Free Giallo ore 21:10 (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky) Alice Nevers 12×01-02 1a Tv

ore 21:10 (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky) 12×01-02 1a Tv Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Law & Order: SVU 17×21-22

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Fargo 1×07-08

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×07-08 Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 911 3z01-02 1a Tv

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 3z01-02 1a Tv FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Private Eyes 2×06-07

(ch. 116) ore 21:05 2×06-07 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Frequency 1×01-02

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 1×01-02 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Roswell New Mexico 1×02

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 1×02 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 The Flash 6×15 1a Tv

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Vendetta Una storia d’amore

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 The Corruptor – Indagine a Chinatown

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 The Tourist

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Tutti a Verona

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Everly

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Emily Richards La vendetta non paga

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Selvaggi

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Blade Trinity

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 A Casa con i suoi

Tv2000 (ch. 28 dtt, 18 tivùsat, 157 Sky)

ore 21:10 Swing Kids – Giovani ribelli



Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 La guerra dei mondi

I Film pay Sky/Premium

Comedy Central (ch. 128) ore 21:00 Nessuno mi può giudicare

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Cetto C’è Senzadubbiamente

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Sorry we missed you

Cinema Collection ritorno al futuro (ch. 303) ore 21:15 Ritorno al Futuro 2

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Shrek

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Rendel – Il vigilante

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 Il segreto dei suoi occhi

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Rob Roy

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Wolves – Il campione

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Cinquanta sfumature di nero

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 XXX il ritorno di Xander

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 La battaglia di Hacksaw Ridge

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 3 uomini e una gamba