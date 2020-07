Come già comunicato dall’Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio, Dario Pulcini, si sta ora procedendo in maniera spedita e programmatica e, ad un mese dalla riapertura post lockdown, già il 98% delle aree verdi del territorio ha subito un intervento di manutenzione.

Proseguono gli interventi effettuati dal Servizio Giardini nelle aree verdi del V Municipio

Pulcini ha comunicato che, negli scorsi giorni, il Servizio Giardini ha effettuato un’operazione di sfalcio e pulizia anche al Parco Pasolini, in zona Villa Gordiani.

Come ricordato varie volte dall’Assessore la manutenzione del Parco è affidata all’Ufficio Giardini pur non essendo l’area, in realtà, di proprietà del Comune di Roma. “Abbiamo avviato un confronto con INPS, proprietaria del parco, per acquisirla al patrimonio di Roma Capitale. L’obiettivo è quello di aumentare il verde pubblico e di gestire al meglio un parco molto importante per gli abitanti della zona che, invece, negli anni non aveva ricevuto l’attenzione che meritava”.

Durante questa settimana nell’area verde è stata effettuata una completa operazione di pulizia. Pulcini ha sottolineato: “Si tratta dell’ennesimo parco del nostro Municipio che abbiamo trovato, una volta insediati, in completo abbandono. I danni o i mancati interventi delle precedenti amministrazioni inevitabilmente si sono tramutati in problemi strutturali che solo grazie al nostro continuo impegno e al confronto stiamo riuscendo a risolvere. Ora, a differenza di chi ci ha proceduto, viene effettuata la programmazione degli interventi nei parchi. L’obiettivo è quello di non privilegiare nessuna area, a discapito delle altre, come invece veniva fatto in passato. Inoltre stiamo acquisendo molte aree private perché vogliamo restituire alla cittadinanza i parchi del territorio che devono essere pubblici, quindi fruibili a tutti, residenti e non.

La zona di Villa Gordiani è uno dei quartieri più densamente popolati di Roma (come d’altronde tutto il nostro Municipio) e ogni area verde va protetta, manutenuta e valorizzata perché è di vitale importanza”.