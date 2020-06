In due parchi del V Municipio sono state posizionate, nei giorni scorsi, nuove panchine per rendere le aree verdi ancora più fruibili e decorose. A comunicarlo è stato l’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini, che ha specificato: “Le nuove panchine sono state posizionate al Parco di Casale Rosso e al Parco di Tor Sapienza. Ho chiesto di acquistare modelli in cemento a finitura pietra affinché fossero più durature e non vandalizzabili”.

Nuove panchine nel V Municipio, Pulcini: in arrivo nei parchi, strade e scuole del territorio

Il lavoro, ovviamente, non si ferma qui: “Queste sono solo le prime di 270 panchine acquistate a fine 2018 con i fondi rimasti a disposizione, nel bilancio, che abbiamo voluto stanziare per gli arredi urbani del Municipio. Negli anni abbiamo aumentato gli investimenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde nel territorio per effettuare una riqualificazione completa in tutti i quartieri. Nelle prossime settimane installeremo sul territorio municipale tutte le altre panchine che abbiamo acquistato”.

Le panchine nuove che l’Assessore ha chiesto agli uffici di installare saranno posizionate nei seguenti luoghi: nel giardino di via Anagni, di via dei Meli, di via Castore Durante, Castel di Ieri, di via Olcese, di via Aldo Palma; nel Parco di Villa Gordiani, Alessandrino, Somaini, Tor Sapienza, Casale Rosso, Giorgio de Chirico, Teoli, di Centocelle, Palatucci; a Piazza delle Giunchiglie e, proprio in questi giorni, anche a Largo Mola di Bari e via Perlasca.

Pulcini ha aggiunto:”Continua il nostro lavoro di sistemazione di panchine ammalorate e di posizionamento di nuove, non vandalizzabili. Ne abbiamo acquistate tante, un investimento mai fatto prima. Non abbiamo intenzione di fermarci. Oltre quindi alle aree verdi, verranno poste le panchine lungo le strade e nelle scuole del Municipio”.

Scuole con le quali l’Assessorato all’Ambiente ha collaborato nel corso dell’ultimo anno: “Nelle scuole abbiamo e continueremo a lavorare molto, promuovendo laboratori ecosostenibili. Grazie al supporto e al coinvolgimento attivo di tutta la comunità scolastica abbiamo promosso alcuni progetti artistici educativi che prevedevano, per esempio, la decorazione delle panchine. Anche i ragazzi delle scuole del Municipio hanno contribuito, quindi, a migliorare le condizioni delle panchine presenti nei parchi. Andremo a posizionare panchine anche nelle aree esterne degli istituti scolastici del territorio. Crediamo molto in questi progetti, esempio di democrazia diretta e segno della crescita di una comunità solidale, attenta ai bisogni della collettività e in grado di sviluppare un senso forte di identità. Il nostro obiettivo resta sempre quello di coinvolgere e sensibilizzare attivamente i residenti, solo così si potrà cambiare volto, definitivamente, al nostro territorio. Aggiungo anche che, rispetto ad alcune panchine posizionate in passato e spesso purtroppo rovinate dagli incivili, di tutte le panchine adornate dai ragazzi, solo una è stata vandalizzata”.

L’Assessore ha specificato che sono stati vari e di diversa tipologia gli interventi che sono stati fatti sul territorio per riparare le panchine rotte. Alcuni interventi sono stati coordinati ed eseguiti direttamente dall’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio con ìl Presidente della Commissione Scuola, Cultura e Sport Alessandro Stirpe e la Vice Presidente Monia Maria Medaglia, con l’intento di intervenire per riparare le panchine rotte: “Fra i vari interventi che abbiamo effettuato, voglio ricordare che ho chiesto e preso assi di legno al Dipartimento Ambiente e, insieme ai consiglieri Alessandro Stirpe e Monia Medaglia, sono andato a montarle di persona. Ad aiutarci in queste attività nei parchi sono stati anche altri attivisti del Movimento Cinque Stelle, cittadini volontari e associazioni del territorio”.

L’Assessore ha poi condiviso l’elenco dei parchi dove sono state sistemate le panchine con le assi di legno rassicurando che, entro l’anno, verranno sistemate anche le rimanenti. Fra le aree interessate all’intervento: Giardino di Via Del Campo, Parco Delle Energie, Parco Bonafede, Parco Palatucci, Parco Taverna, Parco Achille Grandi, Parco Biavati, Villa Gordiani e il Parco Barone Rampante. Il primo intervento di questo tipo è iniziato ad aprile 2018 e Pulcini ha affermato che continueranno operazioni come queste anche nei prossimi mesi.

Un esempio di democrazia attiva da parte dell’Assessore all’Ambiente che ha ricordato che, le disponibilità dei fondi per gli acquisti a fine 2018 sono state orientate all’acquisto di panchine, stalli per le bici, bici elettriche (ben 46), fototrappole e parapedonali. Acquisti che andranno a rendere il territorio ancora più fruibile e decoroso per i residenti.