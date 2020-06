Venti in alta quota, il lancio del Vega ancora una volta è rinviato

C’è ancora un rinvio sul lancio di Vega e dei suoi 53 satelliti. Difatti, Arianespace, società che gestisce i lanci spaziali, nella notte ha comunicato lo stop forzato dovuto alle condizioni meteorologiche avverse.

Ancora un rinvio per il lancio di Vega: venti in alta quota

“Persistenza di venti in alta quota”, questo è il motivo per il quale il lancio di Vega e dei suoi satelliti è stato rimandato. Attraverso una nota, nella notte, Arianespace, società che gestisce i lanci spaziali e che ha sede nella Guyana francese, ha comunicato a tutti che la missione non potrà essere effettuata.

“È necessario definire un nuovo programma di operazioni. La nuova data di lancio prevista verrà comunicata al termine di questo processo, che tiene conto dei vincoli meteorologici creati dalla persistenza dei venti di alta quota” , ha specificato Ariane.

Non è la prima volta. Purtroppo, nel mese di marzo, era in programma un primo lancio che però, causa lockdown da coronavirus, è stato rimandato bloccando tutte le missioni spaziali. A questo punto non resta che attendere l’ok definito, tempo permettendo.

