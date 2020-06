Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi martedì 30 giugno 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Vasco – La tempesta perfetta

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:55 Quanto basta

23:40 La TV ai tempi della pandemia

00:50 RaiNews24

01:23 Che tempo fa

01:25 Sottovoce

01:55 Cultura presenta Italia viaggio nella bellezza

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 90° Gol Flash

21:45 Squadra Speciale Cobra 11 Caccia a Semir

22:45 Striminzitic Show

23:45 90° Notte Gol

00:30 Un Caso di Coscienza 3 False apparenze

02:05 Protestantesimo

02:35 Squadra Speciale Vienna Tra gli squali

3 Rai 3

20:00 Blob

20:40 Geo – Vacanze Italiane

21:20 #cartabianca

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:34 Meteo 3

00:40 Cultura presenta Save the Date

01:10 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:29 Giustizia A Tutti i Costi

23:22 Cliffhanger – L’Ultima Sfida

02:14 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Tù Sì Que Vales

01:05 X-Style

01:59 Tg5

6 Italia 1

20:25 L’ Ultima Miniatura – I Parte – C.S.I. – Scena del Crimine

21:22 Sotto Controllo – Chicago Fire

22:07 Tutto Come Prima – Chicago P.D.

23:01 Diventare Uomo – Law & Order: Special Victims Unit

23:55 Uomo A Terra – Law & Order: Special Victims Unit

00:46 Sport Mediaset – la Giornata

01:06 Elegia – I Parte – Training Day

01:50 Studio Aperto – la Giornata

02:02 Media Shopping

02:17 Un Intervento Complicato – Heartbeat

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Uozzap

23:55 Tg La7

00:05 Il Commissario Cordier

02:05 L’aria che tira

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Lo Hobbit – La desolazione di Smaug

00:15 Venti20: i vent’anni del Duemila

01:15 Italia’s Got Talent – Best of

9 NOVE

20:05: Little Big Italy

21:30: The November Man

01:30: Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Proposta Proposta – The Big Bang Theory XI

20:42 La Reazione di Ritrazione – The Big Bang Theory XI

21:04 La Furia Dei Titani

23:14 King Kong

02:24 Tentativi – The Last Ship I

03:04 Ritorno A Casa – The Last Ship I

21 Rai 4

20:32 Criminal Minds VI ep.3

21:21 Paradise Beach – Dentro l’incubo

22:53 Wonderland pt.36

23:31 Proud Mary

01:07 Le regole del delitto perfetto III ep.3

01:57 Le regole del delitto perfetto III ep.4

02:37 Cold Case III ep.12

22 Iris

20:05 Droga Mortale – Walker Texas Ranger

21:00 La Maschera di Fango

23:04 Shenandoah la Valle dell’Onore

01:05 Onora il Padre e la Madre

23 Rai 5

20:15 Prossima fermata Australia

21:15 The Limits of Control

23:08 The Queens Of Pop

23:36 Emerson, Lake & Palmer live, 1971

00:34 Nirvana – Nevermind

01:24 Rai News Notte

01:27 Museo Italia

02:20 Prossima fermata Australia

24 Rai Movie

21:10 Cate McCall – Il confine della verità

22:40 L’uomo nell’ombra

01:00 Quello che so di lei

25 Rai Premium

21:20 Il Paese delle Piccole Piogge

23:10 Un passo dal cielo 5 – Il ritorno p.1

01:15 Apple Tree Yard – In un vicolo cieco p.1

26 Cielo

19:25 Affari al buio

20:20 Affari di famiglia

21:20 Tre uomini e una pecora

23:05 Gioco di seduzione

00:25 La sorella di Ursula

02:00 Brasile e il mondo del sesso a pagamento

27 Paramount Network

20:10 La tata

21:10 Stuart Little – Un topolino in gamba

22:40 Stuart Little 2

00:30 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:30 Attenti al lupo

20:00 Santo Rosario

20:30 Tg 2000

20:50 Tg Tg

21:15 Uomini e nobiluomini

23:00 Retroscena

23:35 La compieta

00:00 Il Santo Rosario

00:25 L’Ora Solare

01:15 Siamo noi

01:50 Pinturicchio

02:15 Federico II di Svevia

29 LA7d

19:20 Hawthorne

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Drop Dead Diva

00:50 Startup Economy

01:50 La mala educaxxxion

30 La 5

21:10 27 Volte in Bianco – Battibecchi D’Amore

23:20 Cambio Casa, Cambio Vita!

01:30 La Casa Dei Ricordi – una Mamma per Amica II

02:17 Rischi D’Amore – una Mamma per Amica II

02:59 Una Persona Che un Tempo Conoscevo – The Vampire Diaries VII

31 Real Time

20:25: Cortesie per gli ospiti – Federica e Annamaria vs. Giovanna e Ilaria

21:20: Primo appuntamento

22:40: Il salone delle meraviglie

23:35: Incidenti di bellezza

01:25: Incidenti di bellezza – Jeanetta

02:20: Incidenti di bellezza – Stacy

34 Cine34

21:10 Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo

23:07 Ole’

00:54 Doppio misto

02:22 Amore mio non farmi male

35 Focus

20:15 Una Svista Mortale – Indagini ad alta quota VI

21:15 La Giungla Dei Cuccioli – Amazzonia Selvaggia

22:15 Romeo e Julieta – Into The Wild: Colombia

23:15 Megacostruzioni V, 2 – Megacostruzioni V

00:15 Megacostruzioni V, 3 – Megacostruzioni V

01:15 Reazione A Catena – Indagini Ad Alta Quota XVI

02:02 Tgcom24

02:04 30/06/2020 – Meteo Focus

02:05 Il Disastro Aereo di Tenerife – Mega Disastri III

38 Giallo

20:15: Law & Order: il verdetto – il vendicatore

21:10: Profiling – Gli eletti. 1a parte

22:25: Profiling – Gli eletti. 2a parte

23:40: Tandem – una nuova vita

00:40: Tandem – Doppio gioco

01:40: Law & Order: il verdetto – Quarantuno colpi

02:30: Law & Order: il verdetto – il vendicatore

39 TOP Crime

19:15 Monk

21:09 Deception 1

22:48 C.S.I. New York

00:35 Law & order: unità speciale

01:59 Motive

49 Spike TV

20:00 Supernatural

21:30 Sherlock

01:20 Supernatural

52 DMAX

20:25: Nudi e crudi – L’alligatore

21:25: I ribelli del fiume – Risposta rapida

22:20: I ribelli del fiume – il jetboat

23:10: Vado a vivere nel bosco – Sacrifici

00:10: Subway Security

01:00: Ce l’avevo quasi fatta – il venditore di auto

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Giuseppe Bottai. Fascista critico ..

21:10 Italiani. Nobel Minds p.2. Camillo Golgi – Daniel Bovet

22:10 Speciali storia-Genius I fratelli Wright vs Curtiss

22:50 Prova di maturità p.7. La tecnica nel ‘900

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente. Giuseppe Bottai. Fascista critico

01:00 Storia dell’economia (p 5) Tempi di crisi

55 Mediaset Extra

20:05 Insospettabile – R.I.S. 2 Delitti Imperfetti

21:15 Mai Dire Gallery

00:20 La Sai L’Ultima

59 Motor Trend

20:30: Affari a quattro ruote – TVR Cerbera

21:25: Affari a quattro ruote – la Lamborghini Urraco

22:15: L’impero delle macchine – Monster Truck

23:05: L’impero delle macchine – il carico

23:55: Ingegneria impossibile – Canale di Panama

00:45: Classic Car: missioni impossibili

01:35: Buena Vista Classic Cars – un tuffo nel passato

02:30: Buena Vista Classic Cars – la Cadillac del ’59

66 Italia 2

20:05 Pan la Nipotina di Goku – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 Un Amico Coraggioso – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 Il Paradiso Sotterraneo – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Scuola di Polizia 3: Tutto Da Rifare

23:05 Angry Games – la Ragazza con L’Uccello di Fuoco

00:50 Rifugiati – Shameless

01:47 Ammanettato – Camera Cafè

01:52 De Marinis Detective – Camera Cafè