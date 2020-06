La Asl RM3 ci ha trasmesso gli ultimi aggiornamenti sul caso nato dal dipendente di un bistrot risultato positivo al coronavirus”.

Le parole del Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino

“Su 1300 tamponi eseguiti da venerdì scorso ad oggi – spiega il sindaco – sono risultate positive in totale 12 persone. Oltre alle 8 già note, si tratta di altri due coinquilini del primo paziente, di un ragazzo legato all’attività Indispensa e di 1 cliente, che è asintomatico ma pur sempre positivo al virus”.

“L’indagine epidemiologica prosegue, anche se il flusso di persone al drive-in di Casal Bernocchi sta, naturalmente, calando – prosegue Montino -. Anche sulla base di una valutazione fatta congiuntamente con la Asl e l’assessorato alla Salute della Regione, possiamo affermare che si tratta comunque di un fenomeno molto circoscritto e sostanzialmente limitato alla cerchia di persone direttamente legate all’azienda”.

“Possiamo affermare serenamente che si può venire sul nostro territorio e frequentare le nostre attività con tranquillità – aggiunge ancora il sindaco -. Rispettando le regole, chiunque voglia passare una giornata sulle nostre spiagge o venire in uno dei nostri ottimi ristoranti, può farlo senza timore”.

“Bisogna, però, avere particolare attenzione e cura nell’osservare le prescrizioni previste per limitare il più possibile il contagio – insiste Montino – e questo riguarda tutte le città e le regioni. E’ necessario che anche i clienti facciano la propria parte rispettando le distanze, lavandosi frequentemente le mani e indossando la mascherina. I gestori delle attività, allo stesso modo, devono compilare scrupolosamente i registri, far mantenere le distanze ai clienti e mettere loro a disposizione il gel disinfettante, oltre a usare la mascherina anche dentro le cucine. Prendere nome, cognome e numero di telefono dei clienti è un obbligo: non bisogna sentirsi in imbarazzo nel farlo né rifiutarsi di fornire i propri dati”.

“Dal canto nostro proseguono i controlli – prosegue il sindaco -. Oltre a 100 volontari sparsi su tutte le nostre spiagge, al drone della Protezione Civile, ai quad e le moto d’acqua della Misericordia, la Polizia Locale verifica regolarmente la situazione nelle strutture”.

“Con la collaborazione di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di porto – prosegue il sindaco – sono state emesse diverse sanzioni e imposta la chiusura ad alcuni locali. Già prima delle ultime vicende, erano 7 le attività in cui sono state trovate irregolarità sull’osservanza delle regole anti covid. Durante l’ultimo week end, poi, sono state sanzionate altre tre strutture prive di registri dei clienti”.

“Per questo rinnovo il mio appello: venite a passare una giornata sul nostro territorio che rimane sano e accogliente, ma senza dimenticare che ad ognuno di noi è chiesto di rispettare alcune regole per il bene di tutte e tutti” conclude Montino.