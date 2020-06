I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un operaio, 44enne polacco con precedenti, con l’accusa di furto aggravato.

Ecco cosa è successo

Ieri sera, l’uomo si è introdotto furtivamente all’interno della clinica ospedaliera in via dei Badoer, zona Casetta Mattei, dove ha asportato il portafogli di un medico di guardia, 63enne romana, che era custodito all’interno degli armadietti in uso al personale sanitario di turno.

La vittima, accortasi del furto subito, ha immediatamente contattato il 112 e richiesto l’intervento dei Carabinieri che, giunti presso la struttura, hanno rintracciato e bloccato il ladro.

Il 44enne è stato trovato in possesso della refurtiva, occultata sotto la maglietta.

L’arrestato è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo