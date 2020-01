I Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli hanno arrestato due 20enni romani, amici e conviventi, lui già sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati, lei senza occupazione, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ecco cosa è successo

I Carabinieri, ieri notte, sono giunti in via degli Erizzo in zona Casetta Mattei, per una normale verifica della presenza del giovane in casa e, non trovandolo, hanno eseguito un controllo nel condominio sorprendendolo, insieme alla coetanea, nel sottotetto condominiale.

In loro possesso è stato trovato un involucro contenente 105 g di hashish mentre la successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di recuperare e sequestrare ulteriori 52 g della stessa sostanza, alcune dosi di cocaina, un bilancino elettronico e materiale vario utile al confezionamento.

Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa rito direttissimo. Il 20enne dovrà difendersi anche dall’accusa di evasione.