Piedimonte San Germano, Aquino e Rocca Secca: droga e patenti ritirate

Anche questo fine settimana ha visto i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo impegnati in numerosi servizi finalizzati a prevenire e reprimere reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ecco cosa è successo

Le pattuglie della Compagnia di Pontecorvo, unitamente ai militari del NORM, collaborati dal personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria Galeria, hanno effettuato controlli e perquisizioni in tutto il territorio di competenza, in particolare:

i Carabinieri del NORM hanno segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti un 23enne residente nel comune di Piedimonte San Germano che, controllato nei pressi del parcheggio esterno all’area di servizio autostradale “Casilina Est” ricadente nel comune di Castrocielo, è stato trovato in possesso di grammi 1,7 di hashish occultati in un pacchetto di sigarette. Lo stupefacente è stato sequestrato;

i militari della Stazione di Ausonia hanno deferito un 23enne del posto, il quale controllato alla guida di un’autovettura, mostrando sintomi riconducibili ad un recente uso di stupefacenti, a specifica richiesta dei Carabinieri si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti tesi a verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti. Al giovane è stata ritirata la patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato al proprietario;

i Carabinieri della Stazione di Aquino hanno segnalato alla competente autorità amministrativa un 37enne ed un 36enne del posto, entrambi già censiti per reati in materia di stupefacenti, i quali a seguito di perquisizioni effettuate presso le loro abitazioni, venivano trovati in possesso di sostanze stupefacenti. In particolare, il primo deteneva 2 piante di marijuana alte circa 50 cm, grammi 0,2 di infiorescenze della stessa pianta e grammi 0,5 di cocaina; il secondo è stato trovato in possesso di grammi 1,7 di hashish. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro;

i Carabinieri della Stazione di Roccasecca hanno deferito per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino nigeriano di 30 anni, incensurato, richiedente asilo ed ospite di un centro di accoglienza del posto. Durante una perquisizione effettuata all’interno della struttura ove il predetto dimora, sono stati rinvenuti nella disponibilità del cittadino extracomunitario grammi 13 di Marijuana, sottoposta a sequestro.