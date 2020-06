La scorsa notte, a Pontecorvo, i Carabinieri della Stazione di Aquino, congiuntamente ai militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato D.P.G., 43enne di Pontecorvo già censito per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, per i reati di “lesioni ed atti persecutori”.

Ecco cosa è successo

Le indagini svolte dai militari operanti hanno consentito di accertare che il prevenuto, poche ore prima, unitamente ad un 34enne rumeno, procurava lesioni ad una 34enne, al figlio minorenne ed a un 29enne magrebino, con prognosi giudicate guaribili dal Pronto Soccorso di Cassino sino a 10 giorni.

L’arrestato, già lo scorso mese di marzo, si era reso responsabile di atti persecutori nei confronti della donna, scaturiti dall’interruzione della loro relazione sentimentale. Su diposizione dell’A.G. di Cassino il 43enne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.