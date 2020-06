Acea comunica che per lavori di manutenzione straordinaria, indifferibile per garantire in pieno l’operatività dell’infrastruttura, dalle ore 20:00 di martedì 30 giugno 2020 alle ore 10:00 di mercoledì 1° luglio si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e/o mancanza di acqua nelle seguenti zone: