Pomezia, in arrivo fondi ministeriali per interventi nelle scuole

Il Comune di Pomezia ha partecipato con successo a diversi bandi, ottenendo importanti contributi ministeriali per la realizzazione di interventi negli istituti scolastici del territorio.

Bandi vinti per l’edilizia scolastica a Pomezia

Per l’esecuzione di attività di messa in sicurezza e adeguamento alla vigente normativa sismica:

60mila euro, su un totale di oltre 80mila, per la scuola primaria di Via Cincinnato;

58mila euro, su un totale di oltre 73mila, per la scuola primaria di via Torralba.

Per interventi di adeguamento alla normativa antincendio:

70mila euro, su un totale di 100mila, per scuola primaria San Giovanni Bosco;

70mila euro, su un totale di 100mila, per la scuola secondaria di primo grado Marone.

“Abbiamo partecipato con successo – ha spiegato l’Assessore Federica Castagnacci – a diversi bandi ministeriali e regionali che ci hanno consentito di avviare importanti interventi di miglioramento degli edifici scolastici, come ad esempio i lavori di adeguamento antincendio della scuola dell’infanzia comunale Sant’Andrea Uberto. Sono in corso gli affidamenti a ditte specializzate per ulteriori indagini e verifiche di solai e controsoffitti alle scuole secondarie di primo grado Marone ed Enea e alle scuole primarie Orazio di via Ardeatina e il plesso Don Milani”.

“Vogliamo assicurare una maggiore sicurezza ai nostri cittadini più piccoli, alle loro famiglie e a chi lavora nel campo nella formazione – ha evidenziato l’Assessore Miriam Delvecchio –. Pochi giorni fa abbiamo effettuato l’accreditamento ai sistemi informativi del Miur, per poter partecipare all’avviso pubblico di prossima emanazione per il finanziamento di interventi urgenti di adeguamento e adattamento degli edifici, degli spazi e delle aule didattiche per il contenimento del rischio sanitario da Covid-19”.

“Stiamo proseguendo nella riqualificazione del patrimonio scolastico di competenza comunale – ha commentato il Sindaco Adriano Zuccalà –. Gli ultimi bandi vinti testimoniano l’importante lavoro di progettazione che stiamo portando avanti, sia sotto l’aspetto della qualità, che sotto l’aspetto della quantità. Questo permette all’Ente di svolgere i lavori necessari di riqualificazione, pesando in minima parte sul bilancio comunale”.

Di seguito i bandi vinti dal Comune di Pomezia in tema di edilizia scolastica:

BANDO MIUR: INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI

IC Marone, scuola secondaria I grado

IC Enea, scuola secondaria di I grado – via Danimarca

Scuola primaria 2 – plesso Don Milani

Scuola primaria Orazio – via Ardeatina

INTERVENTI GIÀ REALIZZATI NELLE SCUOLE:

Scuola primaria San Giovanni Bosco – via Guerrazzi

Scuola primaria San Giovanni Bosco – via Piercrescenzi

IC Orazio, scuola secondaria I grado – via Singen

Pestalozzi, scuola secondaria I grado – via Gran Bretagna

Scuola primaria Via Cincinnato

Scuola primaria Via Torralba

Scuola dell’infanzia Via Marsiglia

Scuola primaria Trilussa – via Matteotti

Scuola primaria Santa Procula – via delle Vittorie

Scuola primaria Martinelli – via della Castagnetta

Scuola dell’infanzia Via Dante Alighieri

Scuola dell’infanzia Trilussa, Comprensorio B – via Turati

Scuola dell’infanzia Trilussa, Comprensorio C – piazzale delle Regioni

Scuola dell’infanzia Via Vinci

Scuola dell’infanzia Via C.A. Dalla Chiesa

Scuola dell’infanzia Via della Castagnetta

BANDO MIT: ADEGUAMENTO SISMICO

IC De Andrè, scuola primaria – via Laurentina

Scuola primaria Via Cincinnato

Scuola primaria Via Torralba

BANDO MIUR: MESSA IN SICUREZZA EDIFICI

Scuola primaria San Giovanni Bosco

BANDO REGIONE LAZIO CON RISORSE MIUR: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Scuola dell’infanzia Sant’Andrea Uberto

BANDO MIUR: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Scuola primaria San Giovanni Bosco

IC Marone, scuola secondaria di I grado

BANDO REGIONE LAZIO MEDIANTE ACCESSO MUTUI BEI: MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO

IN ATTESA DI FINANZIAMENTO

Scuola primaria San Giovanni Bosco

IC Marone

BANDO MIUR: ADEGUAMENTO ANTI-COVID

Effettuato l’accreditamento, in attesa dell’emanazione del bando per poter partecipare