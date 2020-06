Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, supportati dai colleghi della Compagnia Speciale di Roma, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nel quartiere “Esquilino”, in particolare lungo i cosiddetti “ballatoi” in via Giovanni Giolitti e nelle vie limitrofe.

Le verifiche, oltre che a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e degrado, sono state finalizzate al controllo del rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le ispezioni eseguite dai Carabinieri hanno permesso di sanzionare amministrativamente due cittadini nigeriani, gestori di due attività commerciali – un minimarket in via Alfredo Cappellini e un barbiere in via Filippo Turati – per mancato uso dei dispositivi di protezione individuale.

Sono stati sanzionati, con una multa di 400 euro, anche 5 clienti, tutti cittadini nigeriani, che attendevano il loro turno all’interno del locale, non rispettando le norme del distanziamento sociale.

I due esercizi commerciali sono stati chiusi contestualmente per un periodo di 5 giorni.

Nel corso delle attività, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno identificato e controllato in totale 32 persone e elevato sanzioni amministrative per un totale di 2.800 euro.

Foto di repertorio