Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea unitamente al personale del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura e con la collaborazione degli Operatori dell’A.S.L. hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio nel quartiere dell’Esquilino ed in particolare al c.d. “ballatoio” di via Giolitti.

Ecco cosa è successo

Controlli mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale, all’immigrazione clandestina, allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla violazione al codice della strada e al contrasto della microcriminalità diffusa.

In via Principe Amedeo – Ricasoli gli agenti hanno effettuato bonifiche e diversi posti di controllo per evitare lo stazionamento di soggetti dediti al commercio abusivo.

I poliziotti di Esquilino, con l’ausilio del personale dell’Amministrativa e dell’A.S.L. hanno controllato diversi esercizi commerciali siti in via Giolitti.

Il primo, un market dove sono state elevate sanzioni per un importo di 2.000 Euro per mancanza di etichettatura e dove sono stai sequestrati 25 Kg. di riso e 20 Kg. di semolino – distrutti sul posto.

Il secondo, un alimentari sanzionato per 280 euro poiché ha violato la L. Reg. COVID e per il quale, è stata disposta un giorno di chiusura.

Il terzo un Money Transfer dove il gestore è stato sanzionato per 280 euro per la violazione alla L. Reg. COVID. –inoltre è stato chiuso per 5 giorni e, il gestore è stato denunciato in stato di libertà per la violazione della L. 81/08.

Infine una barberia di via Cappellini, chiusa per assenza di titolare e sanzionato per 1.333 Euro per la presenza di un lavoratore in nero.

Ulteriori esercizi commerciali sono stati controllati e risultati a norma.

Durante i controlli i poliziotti hanno fermato 71 persone di cui 70 cittadini extracomunitari e 15 con precedenti di polizia.

Sono state accompagnate negli uffici 19 persone e 13 presso l’ufficio immigrazione di via Teofilo Patini per verificare la loro posizione sul territorio nazionale.

Sono stati effettuati 3 posti di controllo e controllate 10 autovetture.

Le sanzioni elevate ammontano a 3893 euro.