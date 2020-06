Nella mattinata odierna, a Ceprano, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a conclusione di specifica ed immediata attività investigativa, scaturite dalla denuncia formalizzata in data 1 giugno u.s., dalla titolare di un’azienda di Pontecorvo, deferiva in stato di libertà, alla competente A.G., un 57enne del posto (e già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio) poiché resosi responsabile del reato di “furto aggravato” ai danni della denunciante.

Le indagini sviluppate dai militari operanti, corroborate anche dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza a circuito chiuso installato presso l’attività commerciale, consentivano di accertare inconfutabilmente la colpevolezza dell’indagato che, dopo essersi introdotto nel deposito della ditta, riusciva a sottrarre circa 150 litri di carburante , due cassette con attrezzi da lavoro , due batterie per automezzi e diversi metri di cavo elettrico.