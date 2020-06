Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali e film per oggi venerdì 26 giugno 2020 con la programmazione completa di oggi

Rai 1

ore 20:30 I soliti Ignoti

ore 21:25 Top Dieci

Due squadre vip si sfidano per indovinare le classifiche di diversi anni

ore 00.00 30 caffè per innamorarsi

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Ossessione senza fine – La vendetta di Sophie

ore 23:00 La lacrima del diavolo

Rai 3

ore 20:25 Geo

ore 21:20 La Grande Storia

ore 23:10 Volo Itavia 870

Canale 5

ore 20:35 Striscia la notizia (show)

ore 21:45 27 volte in bianco

ore 00.00 Jacques Cousteau: mio padre, il capitano

Italia 1

ore 19:00 Dr House 2×08-09

ore 20:40 CSI 7×20

ore 21:30 Transformers 4: L’era dell’estinzione

ore 00:50 Sport Mediaset – La giornata

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 Quarto Grado – le storie – Info talk show

ore 00:45 Il commissario Schuman 8×03

La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Talk

ore 21:15 Bello Onesto Emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata

ore 23:30 Detenuto in attesa di giudizio

Tv8 (Sky 121)

ore 20:30 Guess My Age – Game (replica)

ore 21:30 Italia’s Got Talent Best Of

ore 23:30 Venti20: I Vent’anni del Duemila



Nove (Sky 149)

ore 20:30 Deal with It – Game (replica)

ore 21:30 Fratelli di Crozza Live

ore 22:50 Accordi & Disaccordi – Talk Show Live

Serie Tv e Film in Tv Guida Tv Venerdì 26 giugno 2020

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un passo dal cielo 5×01-02

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un passo dal cielo 5×01-02 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 I misteri di Brokenwood

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 I misteri di Brokenwood Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 The Mentalist 1×23-24

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 The Mentalist 1×23-24 Mediaset Extra (ch. 55 dtt 17 Tivùsat 163 Sky) ore 21:15 Angeli – Una staoria d’amore

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Das Boot 2×01-02 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 2×01-02 1a Tv Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 The Big Bang Theory 12×07-08 1a Tv Sky + Agents of SHIELD 7×04 1a Tv

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 12×07-08 1a Tv Sky + 7×04 1a Tv FoxLife (ch. 114) ore 21:00 This is Us 4×16-17-18

(ch. 114) ore 21:00 4×16-17-18 FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 The Blacklist 7×18-19 1a Tv Finale (ultimo episodio con elementi animati per completare le scene non concluse causa covid-19)

(ch. 116) ore 21:05 7×18-19 1a Tv Finale (ultimo episodio con elementi animati per completare le scene non concluse causa covid-19) PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay)ore 21:15 Law & Order True Crime: The Menendez Murders 1×04 + Major Crimes 4×16

(ch. 118 sat 460 dtt pay)ore 21:15 1×04 + 4×16 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Chicago Med 5×20 1a Tv – Ap Bio 2×04-05

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 5×20 1a Tv – Ap Bio 2×04-05 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 The Last Kingdom 1×05-06

(ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 1×05-06 laF (ch. 135) ore 21:10 Poldark 1×03-04

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Il prescelto

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Contrattempo

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Cena tra amici

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Suite Francese

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 Graffiante desiderio

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi

Tv2000 (ch. 28 dtt, 18 tivùsat, 157 Sky) ore 21:15 Nomi e cognomi

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Emilie Richards – Tracce dal passato

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:55 Casta e pura

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Il codice del silenzio

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 The Hitcher

I Film pay Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Midway

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Gia – Una donna oltre ogni limite

Cinema Classic (ch. 303) ore 21:15 Alesandro il Grande

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Il tesoro dell’Amazzonia

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 L’armata delle tenebre

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 L’uomo bicentenario

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Path to War

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Scary Movie

#Per Te 1 (ch. 310 sat 471 dtt pay) ore 21:15 Non ci resta che il crimine

#Per Te 2 (ch. 311 sat 473 dtt pay) ore 21:15 Lo squalo 4

Premium Cinema (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Il corriere – The Mule

Premium Energy (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 In Time

Premium Emotion (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Mum’s List

Premium Comedy (ch. 317 sat 466 dtt pay) ore 21:15 Tutti insieme inevitabilmente