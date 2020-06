Parte dal Distretto 1 da Grottaferrata il primo di una serie di Open Day che vedrà coinvolti tutti i Centri vaccinali dell’Azienda. L’evento rientra nel programma di “Iniziative supplementari di Immunizzazione per pazienti fragili”.

L’appuntamento è per sabato 27 giugno dalle 9.00 alle 13.00 presso il Centro Vaccinale di Grottaferrata in viale San Nilo 4.

A CHI È RIVOLTO

Le vaccinazioni proposte sono indicate per pazienti >65 anni e per pazienti affetti da patologie a rischio quali:

– Diabete mellito

– Malattie respiratorie croniche

– Patologie cardiovascolari

– Soggetti destinati a terapia immunosoppressiva

PER PRENOTAZIONI TELEFONARE 0693274124/5 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORE 8.30-12.30 E MARTEDÌ E GIOVEDÌ POMERIGGIO ORE 14.30-16.30

INFO DI SICUREZZA

Si precisa che l’attività supplementare di immunizzazione vaccinale avverrà secondo le misure di prevenzione previste:

– Prenotazione degli assistiti con orari definiti

– Contingentazione degli accessi con entrata e uscita dedicata

– Compilazione scheda di valutazione del rischio

– Distanziamento tra gli assistiti in sala d’attesa

– Uso dei dispositivi di protezione individuali