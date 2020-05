A Grottaferrata vince la solidarietà: grandi numeri per la Spesasospesa

L’Amministrazione comunale, grazie ai tanti cittadini che hanno voluto spontaneamente contribuire ad aiutare famiglie in difficoltà nel nostro comune, ha attivato – come è noto – per il periodo di emergenza Covid-19, la SpesaSospesa.

Dallo scorso 3 aprile 2020, in meno di un mese, sono state consegnate 264 Spese, sostenendo il bisogno di 166 nuclei familiari e che intende proseguire nel supporto alla propria cittadinanza.

Si tratta di un progetto di grande solidarietà a cui possono partecipare attivamente tutti i cittadini acquistando, presso l’esercizio in cui fanno abitualmente la spesa, generi alimentari e di prima necessità in più rispetto al loro paniere abituale, con l’intento dichiarato di lasciarli negli appositi punti di raccolta.

Alla SpesaSospesa possono accedere tutte le famiglie che hanno bisogno in questo periodo di crisi.

Un progetto fortemente sostenuto dall’assessore alle Politiche Sociali, Tiziana Salmaso e attivo grazie agli uffici dei servizi sociali, ai consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, ai cittadini volontari, alla Croce Rossa e soprattutto alla Protezione Civile, che con doppi turni, ogni giorno, svolge il servizio di raccolta presso gli esercizi di Grottaferrata che hanno aderito all’iniziativa e consegna a casa alle famiglie che fanno richiesta.

Un impegno quotidiano teso ad intercettare il bisogno, attraverso le segnalazioni che avvengono chiamando i numeri telefonici degli uffici comunali presenti sulla prima pagina del sito web del comune, 06/945405617 – 06/94540609, tutte le mattine dalle ore 9.00 alle 14.00 e il numero 3346538298 della Croce Rossa attivo 7 giorni su 7

L’amministrazione ringrazia il comune di Vandoeuvre, che ha donato generi alimentari per i nostri cittadini pari ad un contributo di 1.000,00 €. Un grande gesto di solidarietà e vicinanza, in un momento di emergenza che ha colpito anche il nostro comune gemellato.

Al progetto ha contribuito anche L’Associazione Tuscolana Solidarietà (ATS), attiva nel nostro territorio da anni con il progetto “Banco Alimentare” e in questa specifica fase di emergenza anche libri che vengono inseriti dai volontari in ogni pacco spesa.

Nel ringraziare, dunque, tutti coloro che con la loro generosità hanno contribuito finora, il sindaco Luciano Andreotti e l’intera Amministrazione e il Consiglio comunale invitano tutti i cittadini a continuare con piccoli gesti quotidiani a sostenere la SpesaSospesa , ricordando i generi necessari più importanti: olio, pasta, riso, farina, zucchero, caffe,salse di pomodoro, biscotti, latte a lunga conservazione, scatolame vario (fagioli, ceci, lenticchie, tonno, piselli, mais… ).

Gli esercizi presso i quali è possibile aderire all’iniziativa SpesaSospesa sono riconoscibili dalla locandina esposta in maniera ben visibile all’entrata del negozio.