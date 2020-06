Tempo piuttosto soleggiato e temperature estive nelle zone delle province di Roma e Frosinone. Continuerà così o ci sarà un cambiamento nel week-end? Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 26, 27 e 28 giugno 2020 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo 26-27-28 giugno 2020 in provincia di Frosinone

Venerdì: cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma occhio alle temperature. Difatti la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4239m.

Sabato: sole e caldo per tutta quanta la giornata quindi se avete pensato di fare una bella gita al mare, è il momento. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4345m.

Domenica: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4278m.

Previsioni meteo 26-27-28 giugno 2020 in provincia di Roma

Venerdì: cieli in prevalenza sereni per tutta la giornata. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4228m

Sabato: allerta prevista per l’afa. Difatti la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4341m.

Domenica: sole splendente per l’intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4269m.