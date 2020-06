Acea Ato 2 – Monte Compatri, martedì 30 giugno sospensione idrica

corso Placido Martini

via Carlo Felici

via IV Novembre

via Nazzario Sauro

via del Tufo

via della Cordonata

via degli Artisti

via piazza Montenegro

via Arco Felice

via Arco Modigliani

piazza Manfredo Fanti

via Capo Croce

via Marco Moscatelli

via Annibaleschi

piazza del Duomo

viale Santa Francesca Cabrini

via Mastrofini

piazza del Mercato

piazza Marco Mastrofini

via Mario Intreccialagli

vie limitrofe

Per alleviare il disagio è stato predisposto un servizio sostitutivo con 2 autobotti in stazionamento presso:

piazza Manfredo Fanti

piazza S. Francesca Cabrini

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06 57 994 116.

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.