In due distinte attività antidroga, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato due spacciatori, uno romano di 33 anni e uno del Gambia di 39, entrambi non occupati e con precedenti.

Montecompatri e Casilina: nei guai due pusher

Il primo arresto è stato eseguito a Montecompatri, dai Carabinieri della locale Stazione che hanno arrestato il 33enne in piazza Mastrofini. L’uomo è stato notato aggirarsi con fare sospetto, motivo che ha spinto i militari ad effettuare un controllo più approfondito. A seguito della successiva perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina del peso di 20 grammi e uno di hashish di circa 5 grammi, oltre a 3 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Sequestrate dosi di cocaina, eroina e hashish

La droga e il materiale rinvenuti sono stati sequestrati mentre, il pusher è stato portato in caserma e successivamente, condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

In via Casilina, a Roma, invece i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato il cittadino straniero. Anche lui è stato notato aggirarsi con fare sospetto e sottoposto ad un controllo e alla perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 15 dosi di eroina, del peso di circa 15 grammi, che sono state sequestrate. Dopo l’arresto il 39enne è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.