Palestrina, brutto incidente: coinvolte una moto, un’auto e un camion

Un brutto incidente è avvenuto poco fa a Palestrina, in via Prenestina Antica. Il sinistro è accaduto poco prima della rotonda di ingresso alla città, a circa 500 metri da una nota pasticceria e poco dopo un grande centro commerciale. Una macchina, un camion e una moto sono le vetture rimaste coinvolte nell’impatto.

L’impatto

Ancora da chiarire le dinamiche di quanto successo. Possibile la presenza di feriti poiché sul posto si sono recate almeno tre ambulanze. Viabilità che ne ha risentito poiché sul posto, oltre i soccorsi, è giunto anche il personale adibito alla rimozione dei detriti. In corso i rilievi di rito per far luce sull’esatta dinamica.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 giugno 2020. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito per comprendere meglio le cause, ma soprattutto far luce sulle condizioni delle persone rimaste coinvolte.

Foto di repertorio