Dopo l’annullamento del flash-mob organizzato dai rappresentanti di Cittadinanzattiva, originariamente prevista per il 13 giugno 2020, dal commissariato arriva l’ok. La manifestazione si terrà il 27 giugno 2020 ed è stata autorizzata solo per 15 persone.

Flash-Mob in favore del potenziamento delle strutture sanitarie dell’Asl Roma 5

Cittadinanzattiva, il Comitato “Salviamo l’Ospedale di Colleferro”, alcune delegazioni Sindacali della Cisl e altre associazioni si uniranno al Flash-Mob del 27 giugno 2020 che si terrà dalle ore 11:00 alle ore 11:30 a Palestrina.

La manifestazione, originariamente annullata per motivazioni legate al DPCM in materia di coronavirus, è stata autorizzata dal commissariato dopo tre settimane di estenuanti trattative.

Al flash-mob parteciperanno 15 persone e non sarà una manifestazione aperta. Alle radici c’è la protesta sulle strutture sanitarie della Asl Rm5. Come sottolineato da alcuni esponenti di Cittadinanzattiva, si prevede che per tutta l’estate l’Ospedale di Palestrina resterà sguarnito di personale sanitario.

Tra questi ci sono diversi reparti: ortopedia, pediatria, ostetricia, dove c’è soltanto un ginecologo di guardia e la terapia intensiva che è chiusa.

In caso di piogge o maltempo l’evento verrà spostato.