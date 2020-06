André-Hubert Roussel diventa presidente di Eurospace

· L’Assemblea Generale di Eurospace ha appena nominato all’unanimità André-Hubert Roussel come Presidente in sostituzione di Jean Loïc Galle

Eurospace è l’associazione professionale delle industrie spaziali europee che promuove gli interessi del settore presso gli attori istituzionali (ESA, Unione Europea, )

André-Hubert Roussel è il Presidente esecutivo di ArianeGroup, prime contractor per i lanciatori Ariane 5 e Ariane 6, da gennaio 2019

L’Assemblea Generale dell’organizzazione Eurospace ha nominato André Hubert Roussel a capo di Eurospace in sostituzione di Jean Loic Galle

In occasione della nomina, André-Hubert Roussel, Presidente esecutivo di ArianeGroup e ora anche Presidente dell’Associazione delle industrie spaziali europee, Eurospace, ha affermato :

“Le attività spaziali sono uno dei cimenti dell’Europa e per definizione richiedono una stretta cooperazione per un successo comune. In un momento in cui la sovranità economica e strategica dell’Europa ha più che mai bisogno dello Spazio, questa nomina a capo di un’organizzazione che riunisce quasi tutte le aziende del settore è una responsabilità che accetto con entusiasmo e orgoglio. Uniti, saremo in grado di rafforzare la resilienza dell’industria europea, la sua indipendenza e la sua competitività Programmi operativi come Galileo e Copernico, o i satelliti meteorologici, le numerose missioni scientifiche ed esplorative sviluppate dall’ESA, i satelliti per telecomunicazioni e osservazione, i lanciatori Ariane e Vega sono tanti successi che contribuiscono all’influenza dell’Europa nel mondo. La nostra responsabilità è prepararci per il futuro insieme, uscendo da questa terribile crisi COVID 19, e anticipare le sfide di domani, siano esse digitali, strategiche o climatiche … L’autonomia dell’Europa in materia spaziale è essenziale per l’efficacia di numerose politiche pubbliche, il benessere e la sicurezza degli europei e la crescita economica. L’Europa ha bisogno dello spazio più che mai e lo Spazio ha bisogno dell’Europa più che mai “.

Olivier Lemaitre, segretario generale di Eurospace ha aggiunto “Sono lieto dell’elezione del nostro nuovo presidente. In un momento in cui le questioni relative allo spazio sono più vitali che mai, abbiamo bisogno di una leadership forte e di dedizione da parte dei nostri membri. Il settore spaziale è un’area in cui la concorrenza non impedisce ai produttori di collaborare facilmente ed efficacemente a beneficio di tutti. La nostra missione oggi è rendere tutti gli attori politici europei consapevoli che lo spazio non è più solo una questione tecnologica e scientifica, ma uno strumento strategico per l’economia europea e la sua influenza nel mondo. ”

Eurospace è l’associazione professionale per l’industria spaziale europea.

Le aziende associate rappresentano il 90% del fatturato totale dell’industria spaziale europea. Organizzazione europea senza scopo di lucro creata nel 1961, Eurospace promuove lo sviluppo delle attività spaziali in Europa e stimola una migliore comprensione delle sfide, delle ambizioni e dei problemi del settore spaziale. Eurospace è la filiale spaziale di ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe).

Project manager per lo sviluppo, la produzione e il funzionamento dei lanciatori Ariane 5 e Ariane 6, ArianeGroup coordina una rete industriale che riunisce più di 600 aziende in 13 paesi europei, tra cui 350 piccole e medie imprese. ArianeGroup gestisce tutte le attività industriali relative ad Ariane 5, dagli studi e miglioramenti delle prestazioni alla sua produzione, dalla fornitura di dati o software specifici per ogni missione. Questa catena comprende le attrezzature e le strutture, la produzione dei motori, l’integrazione delle diverse fasi, quindi l’integrazione del lanciatore in Guyana. ArianeGroup consegna un lanciatore pronto al volo sulla piattaforma di lancio alla sua controllata Arianespace, che gestisce il volo dal decollo per conto dei suoi clienti.

ArianeGroup ha 11 filiali e partecipazioni ed è anche appaltatore principale del missile balistico deterrente francese M51. Le sue attrezzature e attività di servizio comprendono la fornitura di propulsione spaziale, infrastrutture complesse come la rete Geotracker o antenne e riflettori per satelliti.

ArianeGroup

ArianeGroup sviluppa e fornisce soluzioni innovative e competitive per i lanciatori spaziali civili e militari, con esperienza in tutti gli aspetti delle tecnologie di propulsione all’avanguardia.

ArianeGroup è capofila delle famiglie di lanciatori europei Ariane 5 e Ariane 6, responsabile sia della progettazione sia dell’intera catena di produzione, fino al marketing gestito dalla sua controllata Arianespace, nonché dei missili della forza deterrente oceanica francese.

ArianeGroup e le sue controllate godono di una reputazione globale come specialisti nel campo delle attrezzature e della propulsione per applicazioni spaziali, mentre la loro esperienza va a beneficio anche di altri settori industriali. Il gruppo è una joint venture di proprietà paritaria di Airbus e Safran e impiega circa 9.000 dipendenti altamente qualificati in Francia e Germania. I ricavi del 2019 sono stati pari a 3,1 miliardi di euro.