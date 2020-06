La tanto attesa mostra “Banksy A Visual Protest” a Roma, a distanza di pochi anni dalla precedente data capitolina di Palazzo Cipolla, si farà. Inizialmente prevista Dal 21 marzo al 26 luglio 2020 è stata posticipata a causa del Covid-19 e le date ufficiali le scopriremo a breve.

Mostra Banksy a Roma

Dopo l’estate il più famoso street artist del mondo torna nella Capitale. Dall’8 settembre 2020 all’11 aprile 2021, al Chiostro del Bramante saranno più di 90 le opere presenti. Il Chiostro del Bramante ospiterà il mondo dello street artist misterioso, tra satira, ironia, surrealismo e contrapposizioni intelligenti.

Da Love is in the Air a Girl with Balloon; da Queen Vic a Napalm, da Toxic Mary a HMV, dalle prove di stampa per il libro Wall & Piece ai progetti discografici per le copertine di vinili e CD: saranno molte le opere presentate.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

+ 39 06 68 80 90 35

infomostra@chiostrodelbramante.it

Per l’acquisto del biglietto, monitorate nei prossimi mesi questa pagina.