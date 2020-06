Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi mercoledì 24 giugno 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Nero a metà – Una questione in sospeso

23:42 TG1 60 Secondi

23:45 Porta a Porta

01:20 RaiNews24

01:49 Che tempo fa

01:55 Sottovoce

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Scatti di follia

23:00 Striminzitic Show

00:00 Un Caso di Coscienza 2 I conti col passato

01:35 Bates Motel

03:00 Squadra Speciale Vienna

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Geo – Vacanze Italiane

20:55 Maturità 2020 – Diari

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta L’Italia della Repubblica La rinascita

02:00 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:27 La Tempesta Perfetta

00:02 A Wong Foo, Grazie di Tutto! Julie Newmar

02:02 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:22 Media Shopping

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:22 New Amsterdam II

00:00 Avvicinamento Autorizzato – Manifest

00:50 Tg5

01:24 Meteo.It

01:25 Aggiornamento – Manifest

6 Italia 1

20:41 Il Coltello di Ceramica – C.S.I. – Scena del Crimine

21:30 X-Men: Conflitto Finale

23:45 Pressing Serie

01:20 Una Giornataccia Ad Aqua Mesa – Training Day

02:15 Studio Aperto – la Giornata

02:27 Sport Mediaset – la Giornata

02:42 Media Shopping

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide

00:50 Tg La7

01:00 Otto e mezzo

01:40 L’aria che tira

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate

21:30 Due cuori e una provetta

23:15 Matrimonio a prima vista Italia

01:15 Il segreto di mia sorella

9 NOVE

20:00: Little Big Italy – Las Vegas

21:25: E io non pago

23:30: Casamonica – Le mani su Roma

00:50: Airport Security Spagna

03:30: Liar – L’amore bugiardo

20 Venti

20:15 La Riverberazione della Locomozione – The Big Bang Theory X

20:42 L’ Evaporazione della Paghetta – The Big Bang Theory X

21:04 Tradimenti – The Last Kingdom III

22:01 La Grande Armata – The Last Kingdom III

23:02 Scontro Tra Titani

01:02 Mani Pulite – Allegiance

01:43 Soli Contro Tutti – Allegiance

02:23 Il Numero della Bestia E6 – Hannibal III

21 Rai 4

20:32 Criminal Minds V ep.22

21:20 Underworld – Il risveglio

22:47 The Planets – Saturno

23:45 Monsters

01:25 Le regole del delitto perfetto II ep.10

02:13 Le regole del delitto perfetto II ep.11

02:54 Cold Case III ep.8

22 Iris

20:05 La Lunga Caccia – Walker Texas Ranger

21:00 Green Zone

23:19 Alfabeto

23:35 Fuga per la Vittoria

01:48 I Nuovi Eroi

23 Rai 5

20:15 Prossima fermata Oriente

21:16 Opera il Tabarro

22:14 Opera Suor Angelica

23:13 Opera Gianni Schicchi

00:10 Joan Baez Live in 1966

00:42 The Great Songwriters

01:29 Rai News Notte

01:31 Money Art

02:27 Prossima fermata Oriente

24 Rai Movie

21:10 Lasciati andare

22:55 La voce della Luna

01:05 Fellini Satyricon

03:10 Bubù

25 Rai Premium

21:30 La notte di San Giovanni

23:40 Pezzi unici – p.1

01:35 Discovering Fashion: Valentino

02:00 Voci notturne – p.3

03:25 Quando chiama il cuore 4: Il cuore della verità ep.4

26 Cielo

19:15 Affari al buio

20:15 Affari di famiglia

21:15 Cold Zone – Minaccia ghiacciata

23:15 Desideria – La vita interiore

01:00 Legami!

02:45 Celos – Gelosia

27 Paramount Network

20:10 La tata

21:10 Miss Marple

22:40 Delitto a Grasse

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Il Santo Rosario

20:30 Tg 2000

21:00 Italia in preghiera

21:50 Beati Voi Tutti Santi

23:50 Effetto notte

00:30 Retroscena

01:05 La compieta

01:30 Il Santo Rosario

01:55 L’Ora Solare

02:50 Siamo noi

29 LA7d

19:20 Hawthorne

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Storia di noi due

23:30 Sesso, bugie e videotape

01:30 La mala educaxxxion

02:50 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Ti Presento un Amico

23:00 Le Giraffe – Romantico Italiano

00:45 9 Mesi

01:47 Di Nuovo Insieme – una Mamma per Amica

02:27 Matrimonio in Vista – una Mamma per Amica II

31 Real Time

20:20: Fuori menù

21:20: 5 gemelle sotto un tetto – un Natale da incubo

22:20: 5 gemelle sotto un tetto – Luci, motore, azione!

23:15: ER: storie incredibili – Diagnosi seria

00:10: ER: storie incredibili – Oggetti estranei

01:00: ER: storie incredibili – Sparatorie

01:50: ER: storie incredibili – in stato catatonico

02:40: ER: storie incredibili – Sotto pelle

34 Cine34

21:10 Al lupo! Al lupo!

23:17 Il bambino e il poliziotto

01:13 La bocca

02:54 L’ isola del tesoro

35 Focus

20:15 11/9: Attacco Al Pentagono – Indagini Ad Alta Quota XVI

21:15 Wild North America I, 1 – Wild Nord America I

22:15 Wild North America I, 2 – Wild Nord America I

23:15 Decollo Nella Tempesta – Indagini Ad Alta Quota XII

00:15 Oltre il Limite – Indagini Ad Alta Quota XII

01:15 Hitler & Stalin

02:46 Tgcom24

02:48 24/06/2020 – Meteo Focus

02:50 Carichi Preziosi – Treni di Guerra – Combat Trains

38 Giallo

20:10: Law & Order – i due volti della giustizia – Legami affettivi

21:10: Shetland

23:20: Profiling – Gli eredi. 1a parte

00:30: Profiling – Gli eredi. 2a parte

01:40: Law & Order – i due volti della giustizia – Vittime dell’ambizione

02:35: Law & Order – i due volti della giustizia – Legami affettivi

39 TOP Crime

19:20 The mentalist

21:12 Major Crimes

22:56 Chicago P.D.

01:28 Law & order: unità speciale

02:48 Longmire

49 Spike TV

20:00 Supernatural

21:30 Dragonheart 3: La maledizione dello stregone

23:20 Supernatural

01:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:30: Nudi e crudi – Amore per la giungla

21:25: Gipponi senza frontiere

22:10: Gipponi senza frontiere

23:05: Crash n’ Furious

00:00: Subway Security

00:50: Ce l’avevo quasi fatta – Bonnie e Clyde

01:40: Ce l’avevo quasi fatta – il barone verde

02:35: Meteo disastri

54 Rai Storia

20:05 Pillole Argo Il viaggio e la conoscenza

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. La fine della Guerra Fredda

21:10 Prova di maturità p.7. La tecnica nel ‘900

21:50 Storia dell’economia (p 5) Tempi di crisi

22:45 a.C.d.C. Edizione Speciale Storia del Mondo p. 8. L’età degli estremi

00:15 Notiziario – RaiNews24

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente. La fine della Guerra Fredda

01:20 a.C.d.C. Il diario perduto del dottor Livingstone

55 Mediaset Extra

21:15 Le Iene Show

01:00 Per Amore… Solo per Amore – la Dottoressa Giò II

02:53 Tgcom24

02:55 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:25: Affari a quattro ruote – Honda S2000

21:20: Affari a quattro ruote – Noble M12 GTO 2.5

22:15: Iron Garage – una Vega del ’73

23:10: Iron Garage – Nova. 2a parte

00:05: Iron Garage – la Chevy

01:00: Iron Garage – la Corvette

01:50: Il Re delle supercar – Geraldo Rivera

02:40: Il Re delle supercar – Range Rover

66 Italia 2

20:05 Resisti Vegeta – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 La Comparsa di Magellan – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 Nuove Scoperte Sull’Isola Kansorn – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 La Ragazza delle Due Torri – Lupin III-Ritorno Alle Origini

21:45 Caccia A Lupin – Lupin III-Ritorno Alle Origini

22:15 Bersaglio Nel Deserto – Lupin III-Ritorno Alle Origini

22:45 Amici O Nemici? – Lupin III-Ritorno Alle Origini

23:10 Finzione O Realtà? – Lupin III-Ritorno Alle Origini

23:30 Scuola di Polizia 2: Prima Missione