Roma – Raggi e Zingaretti finalmente d’accordo dopo anni di dissidi. La questione verte sulla barriera anti-rifiuti nel fiume Aniene, per un territorio meno inquinato.

La Sindaca Raggi sulla barriera anti-rifiuti nell’Aniene

La barriera galleggiante sull’Aniene è stata inaugurate ieri 22 giugno 2020 nella riserva naturale gestita da RomaNatura, alla periferia est di Roma. È il secondo intervento dopo quello a Fiumicino, alla foce del Tevere. Un progetto della Regione Lazio messo in atto con uno stanziamento di 215.499,61 Euro.

Virginia Raggi, così dichiara a proposito delle barriere anti-rifiuti: “Bene Nicola Zingaretti sull’installazione della nuova barriera anti-rifiuti galleggianti nel fiume Aniene“.

“Da parte della Regione Lazio è un segnale importante. Dopo la sperimentazione avviata sul fiume Tevere, questo ulteriore passaggio si inserisce all’interno di una visione condivisa di un territorio sempre più pulito e meno inquinato. Roma Capitale ha di recente posizionato barriere in diversi accessi lungo il Tevere proprio per impedire lo sversamento illecito di rifiuti. La direzione presa è quella giusta. Continuiamo in questo modo“.

Così in una nota la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.