Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali e film per oggi giovedì 25 giugno 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Che Dio ci aiuti 5 – Fuori! – L’ultimo ricordo

23:36 TG1 60 Secondi

23:40 Porta a Porta

01:15 RaiNews24

01:43 Che tempo fa

01:50 Sottovoce

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 211 – Rapina in corso

22:55 Striminzitic Show

23:55 Una strada verso il domani – KùDamm ’56 – Una strana ragazza

01:24 Tre sorelle

02:55 Squadra Speciale Vienna

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Geo – Vacanze Italiane

20:55 Maturità 2020 – Diari

21:20 Ogni cosa è illuminata

23:15 Diamoci un tono

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta Scuol@Casa Magazine – pt. 25

01:35 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:25 Dritto e Rovescio

00:47 Il Lato Oscuro di Mio Marito – TV Movie

02:37 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:56 Media Shopping

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Striscia la Notizia la Voce della Resilienza

21:20 Tu Si Que Vales

01:05 Tg5

01:39 Meteo.It

01:40 X-Style

6 Italia 1

20:41 Delitti e Limousine – C.S.I. – Scena del Crimine

21:30 L’ Incredibile Hulk

23:55 Il Re Scorpione 3: la Battaglia Finale

01:55 Studio Aperto – la Giornata

02:07 Sport Mediaset – la Giornata

02:22 Media Shopping

02:37 Questi Stivali Sono Fatti per Lo Stalking – Pretty Little Liars

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Chernobyl

23:45 Atlantide

00:50 Tg La7

01:00 Otto e mezzo

01:40 L’aria che tira

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate

21:30 Destinazione matrimonio –

23:00 Due cuori e una provetta

00:45 Killing Your Daughter

02:15 Donne Detective

9 NOVE

20:20: Little Big Italy – Queens

21:35: Tutta la verità – il delitto di Garlasco

23:35: Killing Michael Jackson

00:25: Leaving Neverland – 1a parte

02:40: Leaving Neverland – 2a parte

20 Venti

20:15 L’ Enigma del Comic-Con – The Big Bang Theory X

20:42 L’ Identificazione dell’Uscita di Sicurezza – The Big Bang Theory X

21:04 Benvenuti Nella Giungla

23:13 Tradimenti – The Last Kingdom III

00:04 La Grande Armata – The Last Kingdom III

00:54 Una Famiglia Unita – Allegiance

01:39 Obiettivo Raggiunto – Allegiance

02:19 Una Somiglianza Straordinaria – State Of Affairs

21 Rai 4

20:31 Criminal Minds V ep.23

21:21 Absentia II ep.3

22:04 Absentia II ep.4

22:46 Mobius

00:44 Le regole del delitto perfetto II ep.12

01:28 Le regole del delitto perfetto II ep.13

02:17 Cold Case III ep.9

22 Iris

20:05 Vittime Innocenti – Walker Texas Ranger

21:00 All Is Lost

23:17 Spiriti Nelle Tenebre

01:25 Gli Intrighi del Potere – Nixon

23 Rai 5

20:15 Prossima fermata Australia

21:15 Le vie dell’amicizia 2019 Ravenna-Atene

22:40 Vi presento i nostri

23:12 Culture Club Reunion

00:40 The Great Songwriters

01:27 Rai News Notte

01:29 Variazioni su tema

01:40 Museo Italia

02:30 Prossima fermata Australia

24 Rai Movie

21:10 Red Lights

23:10 Sol Levante

01:25 Ecco noi per esempio…

03:20 Model shop – L’amante perduta

25 Rai Premium

21:20 Ballando per amore

22:55 Apple Tree Yard – In un vicolo cieco p.1

00:50 La Squadra 5 – p.1

02:30 Ballando per amore

03:50 Baldini e Simoni

26 Cielo

19:15 Affari al buio

20:15 Affari di famiglia

21:15 Nikita

23:15 La sorella di Ursula

01:00 Provocazione

02:30 Riga: capitale del turismo sessuale

27 Paramount Network

20:10 La tata

21:10 50 volte il primo bacio

23:00 5 appuntamenti per farla innamorare

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

03:10 Le sorelle McLeod

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:30 Attenti al lupo

20:00 Il Santo Rosario

20:30 Tg 2000

20:50 Tg Tg

21:10 La chiave di Sara

23:00 Vento di primavera

01:10 Indagine ai confini del sacro

01:40 Buone notizie

02:25 Il Santo Rosario

29 LA7d

19:20 Hawthorne

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 La mala educaxxxion

02:15 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Crazy, Stupid, Love – Battibecchi D’Amore

23:25 Cambio Casa, Cambio Vita!

01:39 La Festa di Fidanzamento – una Mamma per Amica II

02:18 Ripensamenti – una Mamma per Amica II

02:58 Questo è un Lavoro Da Donna – The Vampire Diaries VII

31 Real Time

20:20: Fuori menù

21:20: Vite al limite – Joyce

23:00: Vite al limite – Tommy

00:45: Vite al limite – Ashley

02:30: Vite al limite – Erica

34 Cine34

21:10 Non si sevizia un paperino

23:07 Malabimba

00:25 Il sommergibile più pazzo del mondo

02:01 LSD – Inferno per pochi dollari

35 Focus

20:15 Difetto di Fabbrica – Indagini Ad Alta Quota XVI

21:15 L’Enigma del Volo Mh370

22:15 Alla Ricerca del Volo Af447

23:15 Il Mistero delle Reliquie di San Pietro

00:15 Maria Maddalena – i Segreti Rivelati

01:15 Il Disastro di Tenerife – Indagini Ad Alta Quota XVI

02:02 Tgcom24

02:04 25/06/2020 – Meteo Focus

02:05 Carico Ad Alto Rischio – Mega Disastri III

38 Giallo

20:15: Law & Order – i due volti della giustizia – Bella di nuovo

21:10: Alice Nevers – Professione giudice – i sotterranei del palazzo

22:10: Alice Nevers – Professione giudice – Do Ut Des

23:20: Delitto in Martigues

01:00: Law & Order – i due volti della giustizia – Fine programma

01:55: Law & Order – i due volti della giustizia – Bella di nuovo

02:45: Law & Order – i due volti della giustizia – la sua ora sulla scena

39 TOP Crime

19:21 The mentalist

21:13 Law & order: unità speciale

22:57 Major Crimes

00:39 Law & order: unità speciale

02:09 Longmire

49 Spike TV

20:00 Supernatural

21:30 The Grey

23:20 Supernatural

01:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:30: Nudi e crudi – Inferno sull’Himalaya

21:25: La febbre dell’oro – Uomini e mostri

22:20: La febbre dell’oro – la gru

23:15: La febbre dell’oro – King Kong

00:10: Subway Security

01:00: Ce l’avevo quasi fatta – Rumori

01:55: Ce l’avevo quasi fatta – Maglietta rosa

02:45: Meteo disastri

54 Rai Storia

20:05 Pillole Argo Il viaggio e la conoscenza

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Giovanni Gentile

21:10 a.C.d.C. La via della seta pt.1

22:10 a.C.d.C. I segreti delle cattedrali. La Basilica di Saint Denis

23:10 E’ L’Italia, Bellezza! Pt. 2

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente. Giovanni Gentile

01:00 Cronache dall’antichità. Dal mito alla storia p.2

02:00 Conflitti – la Guerra Dimenticata P.1

55 Mediaset Extra

20:20 L’ Incidente – R.I.S. – Delitti Imperfetti

21:15 Colorado

00:00 Sotto A Chi Tocca

02:08 Tgcom24

02:10 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:30: Affari a quattro ruote – Citroen 2CV

21:25: Affari a quattro ruote – Maserati 3200 GT

22:15: Diesel Brothers

23:10: Mega Truck Show – Dirty 7 vs. South Carolina

00:00: Fast N’ Loud – 48 Chevrolet Fleetmaster

00:50: Fast N’ Loud – Come rinasce una Rambler

01:40: Il Re delle supercar – Mario Lopez

02:30: Il Re delle supercar – Fuori strada

66 Italia 2

20:05 Il Piano di Vegeta – What’s My Destiny Dragon Ball

20:30 Attacco A Little East Blue – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 Rubber e la Difesa di Boss – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Blade II

23:30 La Ragazza delle Due Torri – Lupin III-Ritorno Alle Origini

23:55 Caccia A Lupin – Lupin III-Ritorno Alle Origini

00:25 Bersaglio Nel Deserto – Lupin III-Ritorno Alle Origini

00:55 Amici O Nemici? – Lupin III-Ritorno Alle Origini

01:20 Finzione O Realtà? – Lupin III-Ritorno Alle Origini

01:41 La Ricaduta – Shameless