Roma, Trieste – “Oggi siamo sportivi”, questo è quanto urla un 24enne romano in un video dove si riprende mentre esplode alcuni colpi di pistola. Denunciato dalla Polizia di Stato.

Quartiere Trieste, bravata a colpi di pistola

Ha iniziato a postare numerosi video su Instagram nei quali si riprende nell’atto di esplodere alcuni colpi di pistola in piazza Caprera urlando “oggi siamo sportivi”.

La preoccupazione degli abitanti del quartiere ha condotto gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Salario Parioli, diretto da Giuseppe Rubino, peraltro già impegnati nei controlli legati al fenomeno della “Movida”, a mettere in atto servizi specifici per l’individuazione del giovane.

In poco tempo, sono riusciti così ad accertare l’identità del ragazzo, con vari precedenti di polizia, che aveva stabilito la propria dimora in via Padova. Durante la perquisizione nell’abitazione del giovane, un 24enne romano, i poliziotti hanno rinvenuto la pistola giocattolo modello Glock con 23 cartucce a salve e 2 involucri contenenti marijuana, mentre un terzo involucro è stato rinvenuto negli slip del ragazzo.

Al termine degli accertamenti per il 24enne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per accensioni ed esplosioni pericolose e per il possesso di sostanza stupefacente.

FOTO DI REPERTORIO