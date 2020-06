Roma, shock al quartiere Trieste: ritrovato uomo impiccato

Una vera e propria tragedia sarebbe avvenuta intorno alle ore 07:30 di oggi, giovedì 18 giugno 2020, nel quartiere Trieste, a Roma.

Roma, quartiere triste sotto shock: ritrovato uomo impiccato

Una scena raccapricciante sarebbe parsa davanti gli occhi di un portiere di una palazzina di piazza Acilia, nel quartiere Trieste, a Roma. Stando a quanto trapela dalle prime informazioni, sembrerebbe che l’addetto alla sicurezza del palazzo abbia ritrovato un uomo, forse di età compresa tra i 50 e i 60 anni, impiccato in una delle aree comuni del condominio.

Sotto shock, l’uomo avrebbe subito chiamato Forze dell’Ordine e i sanitari del 118 che non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Nel frattempo Il corpo dell’uomo sarebbe stato messo a disposizione della scientifica per gli esami autoptici.

Resterebbero da capire le cause che avrebbero portato al decesso dell’uomo.