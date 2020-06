Ad Aquino , i militari della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” un 32enne del luogo, (già censito per reati contro il patrimonio e la persona ed in materia di stupefacenti).

L’attività investigativa svolta dai militari operanti ha consentito di appurare che il predetto in cura presso il SERT di Cassino, aveva ceduto con finalità di lucro, una boccetta di “metadone” a un 29enne di San Giorgio a Liri (già censito per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti), quest’ultimo segnalato alla Prefettura di Frosinone quale assuntore.

A Castrocielo , i militari delle Stazioni di Pontecorvo e Roccasecca, nell’ambito di attività finalizzate al contrasto del fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo di un 58enne cassinate, (già censito per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti). Lo stesso, controllato alla guida della propria autovettura mostrava uno strano atteggiamento, pertanto, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti complessivamente grammi 2 circa di “cocaina”, sottoposta a sequestro.

Per quanto sopra il predetto, oltre ad essere segnalato alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di stupefacenti, è stato anche proposto per l’irrogazione del F.V.O. con divieto di ritorno nel Comune di Castrocielo per anni tre e la sua patente di guida è stata ritirata.