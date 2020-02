Vigili del Fuoco a lavoro senza sosta nel territorio di Castrocielo, in provincia di Frosinone, dove nella serata di ieri – per cause ancora da accertare – è scoppiato un vasto incendio che ha coinvolto il deposito di un’attività commerciale della zona.

Dopo la segnalazione, gli uomini del 115 sono prontamente intervenuti per sedare le fiamme, mediante l’ausilio di diverse squadre di soccorso, tuttora all’opera per la messa in sicurezza dello stabile e della relativa zona.

Il fuoco, come si evince dalle immagini pubblicate sul profilo TVigili dwitter dei Vigili del Fuoco, ha avvolto l’intera area dello stabile, rendendo estremamente difficoltose le operazioni di spegnimento.