Nella giornata di ieri, il personale della Compagnia Carabinieri di Anagni eseguiva un servizio di controllo del territorio nel corso del quale venivano:

– deferite in stato di libertà due persone, di cui una per violazioni al Codice della Strada e l’altra per possesso di armi od oggetti atti ad offendere;

– segnalati cinque giovani per uso personale di sostanze stupefacenti;

– avviata la procedura per l’emissione di un Foglio di Via Obbligatorio;

– elevate sanzioni amministrative per violazioni al codice dell’ambiente;

– cautelativamente sequestrati cinque fucili, due pistole e munizioni.

In particolare, i militari della Stazione di Ferentino e del Nucleo Radiomobile della Compagnia:

. in Ferentino, deferivano un 32enne del luogo, già censito per reati contro la persona ed in materia di stupefacenti, poiché sorpreso alla guida del proprio autoveicolo in evidente stato di alterazione psicofisica, rifiutava di sottoporsi ai previsti accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti; la patente di guida veniva ritirata;

. in Anagni, deferivano un 34enne di Velletri (RM), il quale fermato a bordo della propria auto e sottoposto a perquisizione veicolare, veniva trovato in possesso di un manganello del tipo sfollagente, in ferro, rivestito di gomma, che veniva sottoposto a sequestro.

Nel medesimo contesto operativo, gli stessi militari nei comuni di Ferentino ed Anagni controllavano e segnalavano ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. nr. 309/90 all’Ufficio Territoriale del Governo:

– un 20enne di Roma, incensurato, poiché controllato e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di uno spinello contenente sostanza stupefacente del tipo hashish che veniva sottoposto a sequestro;

– un 32enne di Ferentino, già censito per reati contro la persona ed in materia di stupefacenti, il quale sottoposto a controllo e perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo krack; sottoposta a sequestro;

– un 26enne di Isola del Liri, il quale a seguito di perquisizione personale veniva sorpreso in possesso di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che veniva sequestrata;

– un 26enne di Anagni, incensurato, che sottoposto a perquisizione personale veniva sorpreso in possesso di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish;

– un 34enne di Ferentino, incensurato, il quale sottoposto anch’egli a perquisizione personale veniva sorpreso in possesso di di sostanza stupefacente del tipo hashish.

In totale veniva sottoposta a sequestro sostanza stupefacente per grammi 3 circa.

I militari della Stazione di Anagni, invece, identificavano e sottoponevano a controllo un 29enne cittadino albanese, con precedenti in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio, il quale si aggirava in quel centro nei pressi di obiettivi sensibili senza una valida giustificazione. Ricorrendone i presupposti di legge, lo stesso veniva proposto per la misura di prevenzione del F.V.O. con divieto di ritorno nel comune di Anagni per anni tre.

Sempre in Anagni, il suindicato personale interveniva per una lite in famiglia e dopo aver ristabilito la calma, procedeva a titolo cautelativo al sequestro di nr. 5 fucili, nr. 2 pistole e relativo munizionamento regolarmente detenuti nonché ad avanzare nei confronti del possessore la proposta di revoca delle armi.

Il personale della Stazione di Paliano, sanzionava amministrativamente un 70enne per un importo di euro 210 perché abbandonava rifiuti speciali non pericolosi in un’area del centro cittadino.

Nel corso del servizio, infine, nel quale erano impiegati n. 16 militari ed 8 automezzi, venivano elevate nr. 10 contravvenzioni al C.D.S. di cui una per mancanza della prescritta assicurazione obbligatoria con conseguente sequestro del veicolo.

Foto di repertorio