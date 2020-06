Nel pomeriggio di Ieri, a Ferentino, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, in esecuzione dell’ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della detenzione in carcere, emesso dalla competente A.G, di Frosinone, traeva in arresto un 24enne del luogo, già gravato da vicende penali per reati contro la persona ed il patrimonio nonché in atto sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione poiché ritenuto responsabile di alcuni furti commessi in Ferentino nel mese di gennaio 2020.

I fatti

Il provvedimento restrittivo di ieri veniva emesso dalla competente A.G. poiché concordava pienamente con le risultanze investigative raccolte dai militari operanti, che riuscivano a documentare la inconfutabile colpevolezza dell’uomo nella commissione dei reati di “evasione” e “rapina” (impropria) in danno di una giovane di Ferentino e commessi il 10 giugno u.s., nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

In quella data, difatti, dopo essersi allontanato dalla propria abitazione e, incurante delle prescrizioni derivanti dalla misura detentiva a cui era sottoposto, si recava in una pubblica via ove sottraeva una banconota da 20€ ad una passante.