Piedimonte San Germano sospensione idrica lunedì 22 giugno

“Si comunica che per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla rete idrica presso via Amerigo Vespucci e viale Risorgimento, lunedì 22 giugno dalle ore 13:30 fino alle ore 19:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico, in particolare le zone interessate sono le seguenti:

viale Risorgimento,

via Amerigo Vespucci,

via Torino,

via Firenze, via Dei Mille,

P.zza Sturzo,

via Alcide De Gasperi,

via Milazzo,

via Calatafimi,

via Giuseppe Verdi,

via Mazzini,

via Quarto

zone limitrofe.

Il regolare ripristino è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti). Acea Ato 5 si scusa per i disagi”.

Foto di repertorio