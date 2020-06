Continuano incessanti i controlli disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Cassino, nel territorio di competenza, tesi a garantire maggiori standard di sicurezza ai cittadini, mediante l’attuazione di idonei e mirati servizi per contrastare la commissione dei reati in genere.

I controlli

Tale dispositivo, attuato nella giornata di ieri e che ha visto l’impiego di 10 militari suddivisi in 5 pattuglie, ha permesso a Cassino di deferire in stato di libertà , alla competente A.G., una 31enne di nazionalità romena ma residente in questo capoluogo (e già gravata da una vicenda penale per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) ed un 30enne di nazionalità marocchina ma residente in Piedimonte San Germano poiché resisi responsabili dell’ Inosservanza al F.V.O.”a cui era sottoposti, con divieto di far ritorno nel territorio della “Città Martire”.