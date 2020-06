Sulla A1 Roma-Napoli, tra Valmontone e Colleferro, si registra un incidente. Ci sono code.

A1, code tra Valmontone e Colleferro

Come viene riportato dal noto portale di informazione sulla viabilità Astral, nella giornata di oggi, venerdì 19 giugno 2020, sulla A1 Roma-Napoli si registrano delle code.

La zona interessata è quella compresa tra Valmontone e Colleferro, in direzione Napoli. Ancora da capire quale sia l’esatta entità del sinistro, così come le cause.

Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità sull’incidente. Per ora, preghiamo gli automobilisti che stanno percorrendo il suddetto tratto di prestare la massima attenzione. Sul posto, personale addetto per rimuovere l’incidente e far tornare alla normalità la viabilità.

Aggiornamento ore 18:05

Gli aggiornamenti arrivano direttamente dal portale di Autostrade. Al momento le code registrate sono di ben 5 km e l’incidente si è verificato al km 592+000 in corsia di sorpasso.