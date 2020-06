Pontecorvo protagonista nella puntata di “Borghi d’Italia” su Tv2000

La città di Pontecorvo è pronta ad approdare in televisione. Difatti, domenica prossima, alle ore 14:20, andrà in onda “Borghi d’Italia” scritto e condotto da Mario Placidini, che vedrà come protagonista proprio il paese ciociaro.

Pontecorvo in tv a “Borghi d’Italia”

Un itinerario settimanale di mezz’ora nella storia, nell’arte e nelle tradizioni del Bel Paese.

In ogni puntata sono protagonisti il borgo, le parole vive della gente, il dialetto, la chiesa, il comune, il volontariato, la natura, i sapori, insomma l’autenticità dei piccoli borghi italiani.

Domenica prossima, alle ore 14:20, in onda su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre e 157 di Sky), la città di Pontecorvo ritorna al centro della scena nel noto programma “Borghi d’Italia”.

Quella che verrà trasmessa sarà la replica di una puntata andata in onda diversi mesi fa, dove, proprio a Pontecorvo si sono raccontate bellezze e tradizioni di uno dei più bei posti della Ciociaria.