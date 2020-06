Un incidente è appena avvenuto sulla SS6 Casilina. Ancora da capire quale sia l’esatta entità del sinistro, così come le cause. Quest’ultimo si è registrato poco prima delle 14 di oggi, giovedì 18 giugno 2020. Al momento, risultano esserci code tra Torre Gaia e Borghesiana, sia verso Roma che andando fuori dalla Capitale.

Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità sull’incidente. Per ora, preghiamo gli automobilisti che stanno percorrendo il suddetto tratto di prestare la massima attenzione. Sul posto, personale addetto per rimuovere l’incidente e far tornare alla normalità la viabilità.