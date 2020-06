Arrivano dettagli importanti in merito alla gestione post-operativa della discarica di Colle Fagiolara. Ecco le novità.

Colle Fagiolara, 24 milioni di euro per la gestione post operativa

Informiamo la cittadinanza che con determina N. G05985 del19/5/2020 la Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ha stanziato sul bilancio regionale le somme per le operazioni di gestione post-operativa della discarica di Colle Fagiolara.

Le somme ammontano ad un totale pari a 24’000’000 di euro e saranno vincolate alle attività di capping e gestione ordinaria del sito, in particolare la raccolta e raccolta e depurazione del percolato, la captazione dei biogas prodotti ed il ripristino ambientale del sito grazie alla piantumazione delle alberature e le essenze arboree.

Le somme verranno affidate a Lazio Ambiente in qualità di soggetto obbligato alle attività di ripristino ambientale del sito. Il progetto che dovrà seguire è quello approvato nell’autorizzazione integrata ambientale della discarica, tenuto conto degli adeguamenti tecnici da effettuare sull’attuale morfologia del sito. Come Amministrazione comunale continueremo a seguirne gli sviluppi con l’obiettivo di rimarginare la ferita ambientale che rappresenta la discarica per la nostra valle.

Questa è un’importantissima e splendida notizia per Colleferro ed il territorio tutto, un ennesimo traguardo ottenuto grazie all’impegno delle Amministrazioni comunali e le forze sociali che sul tema per anni si sono battute. Questo è il più importante passaggio avvenuto a partire dal 15 gennaio 2020, data di chiusura della discarica.

La riconversione ambientale del nostro quadrante di territorio del Lazio continua il suo corso ed i rilevanti sviluppi che la caratterizzeranno non sono finiti. Altre novità sono in arrivo e testimonieranno indelebilmente che l’impegno politico sui temi ambientali, il dialogo sincero e la volontà di cercare prospettive ed alternative sono i cardini per ottenere risultati come questi.

Firmato

Il Sindaco Pierluigi Sanna

L’assessore all’ambiente Giulio Calamita