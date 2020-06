I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un cittadino tunisino di 30 anni, pregiudicato e sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Roma per precedenti reati contro il patrimonio, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

Ecco cosa è successo

L’uomo, nel corso di un servizio antidroga eseguito dai Carabinieri in via San Biagio Platani, nota piazza di spaccio della zona, è stato notato mentre, in atteggiamento sospetto, stava uscendo da una cantina di uno stabile.

Subito fermato per un controllo, il 30enne è stato sorpreso in possesso di quasi 600 dosi di cocaina, 11 dosi di hashish e una pistola calibro 9 con relativo caricatore e munizioni, armamento in dotazione alle forze dell’ordine, risultata oggetto di furto.

L’arma e la droga sono state sequestrate mentre il cittadino tunisino è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.