Cassino, agli arresti domiciliari gira indisturbata in città: arrestata 46enne

A Cassino , i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto per il reato di “evasione” una 46enne del luogo, (già censita per stupefacenti e furto).

Ecco cosa è successo

La predetta, già sottoposta agli arresti domiciliari per furto in abitazione, si è allontanava dal proprio domicilio senza alcuna autorizzazione, venendo però rintracciata dai militari operanti mentre girovagava a piedi per le vie di quel centro e tratta in arresto.

L’arrestata, espletate le formalità di rito, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stata nuovamente sottoposta al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo